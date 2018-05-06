Джонсон сказал, в чем сходится политика Британии и США

Мнения Великобритании и США сходятся по многим актуальным внешнеполитическим вопросам, заявил глава МИД Соединенного Королевства Борис Джонсон в преддверии двухдневного визита в Вашингтон.

Джонсон собирается встретиться с вице-президентом США Майклом Пенсом и помощником президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Джоном Болтоном. Среди тем, которые будут затронуты на переговорах, отношения с Ираном, ситуация в КНДР и Сирии.

«Великобритания и США сходятся во мнении по многим внешнеполитическим вопросам», – передает ТАСС слова Джонсона. В качестве иллюстрации этого он напомнил о реакции на инцидент в Солсбери, «жесткий ответ» на «использование [Башаром] Асадом химического оружия в Сирии», а также усилия по денуклеаризации Северной Кореи.

«Великобритания, США и европейские партнеры также объединили свои усилия в противостоянии модели иранского поведения...», – добавил он.

Ранее Guardian со ссылкой на источник в кабмине Соединенного Королевства сообщила, что Великобритания намерена заручиться международной поддержкой для противодействия «российской дезинформации» и нахождения механизма для привлечения к ответственности виновных в применении химического оружия.