СМИ узнали о планах Лондона собрать альянс недовольных Россией государств

Великобритания намерена заручиться международной поддержкой для противодействия «российской дезинформации» и нахождения механизма для привлечения к ответственности виновных в применении химического оружия, сообщает Guardian со ссылкой на источник в кабмине Соединенного Королевства.

По словам источника, глава МИД Великобритании Борис Джонсон воспринимает реакцию Москвы на инциденты в сирийском городе Дума и британском Солсбери «как поворотную точку», передает РИА «Новости».

При этом Джонсон уверен, что Лондон сможет в ходе предстоящих саммитов G7, G20, НАТО и Евросоюза собрать антироссийский альянс для дальнейших действий.

Ранее официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова уличила премьер-министра Великобритании Терезу Мэй в неоднократном вранье по делу Скрипалей.