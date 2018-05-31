Жена «воскресшего» Бабченко стала объектом фантазии западных СМИ

В западных СМИ продолжают высмеивать «воскрешение» российского журналиста Аркадия Бабченко в Киеве; так, некоторые порталы предполагают, что теперь его убьют по-настоящему, а убийцей окажется собственная жена, которой пришлось пройти через все это.

Сатирический британский портал News Thump пишет, что Бабченко теперь возвращается к себе домой только для того, чтобы быть убитым собственной женой.

Издание написало статью по «факту второго убийства» Бабченко, где теперь главным подозреваемым называется не российское правительство или тайные агенты Владимира Путина, а его взбешенная жена.

Во время пресс-конференции в СБУ, напоминает сатирическое издание, журналист заявил репортерам, что хочет «извиниться перед моей женой за то, что она прошла», но «другого способа сделать это» не было.

Далее издание предполагает, что женщина могла бы ответить на это:

«О, другого пути не было? Это то, что ты хочешь мне сказать? Вообще нет другого способа, чем заставить меня думать, что я стал вдовой?»

News Thump пишет по итогам «второго убийства», что теперь Бабченко «найден лежащим в том же положении, что и несколько дней назад, когда его жена впервые нашла его», однако «на этот раз пули, вероятно, определенно будут настоящими».

В Германии также высмеивают ситуацию с «убийством» Аркадия Бабченко. Сатирический портал Der Postillon опубликовал материал о том, как «воскресший» журналист застал свою жену в постели со старым школьным другом, чем очень ее напугал, пишет Life.

По «версии» Der Postillon, увидев Бабченко в дверях, его жена закричала: «Аркадий, я думала, что ты мертв! Я думала, что я вдова, я видела твое фото в луже крови!» В итоге разочарованный журналист покинул спальню со словами: «Мне жаль, что я не умер!»

Портал ссылается на слова Мартины Вустел, эксперта по бракам и разводам, которая заявила, что это нельзя считать изменой, так как «если кто-то официально считается мертвым или же если вы находитесь на Майорке без своего партнера, неверность совершенно законна и не имеет юридических последствий».

Отметим, что изначально Бабченко действительно извинился перед своей женой за то, что ей пришлось «все пережить». Позже он рассказал, что жена была в курсе происходящего.

В среду глава СБУ Василий Грицак официально сообщил, что Бабченко, якобы «убитый» во вторник, на самом деле жив. Инсценировка его гибели оказалась частью «спецоперации» по предотвращению «покушения» на него. Бабченко также выступил с заявлением, а позже снова пообещал вернуться в Россию на «Абрамсе».

При этом на Западе многие осудили действия Киева. Так, «Репортеры без границ» оказались возмущены этой «спецоперацией», как и Международная федерация журналистов, резко высказались на этот счет в Словакии, Guardian назвал эту «спецоперацию» невероятным идиотизмом.