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    К тезисам о «великом и могучем» мы настолько привыкли, что перестали их воспринимать всерьез. Но попробуем разобраться. Есть ли у нас что-то особенное, что давало бы нам право гордиться своим языком?

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    Илья Ухов Илья Ухов Сколько шагов еще надо сделать к регулированию миграции

    В России на федеральном и региональном уровнях вводятся меры по регулированию миграции. Что еще предстоит сделать, чтобы избежать ошибок и проблем в этой сфере, уже отмеченных в других странах?

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    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Москва и Вашингтон обсудили неизбежное для Киева

    Напав на аэродромы со стратегической авиацией, киевский режим атаковал не только Россию. Он напал еще и на Соединенные Штаты, а также нанес серьезнейший удар по всей системе стратегической стабильности в мире, которая поддерживается между ядерными странами.

    6 комментариев
    7 июня 2025, 08:59 • Новости дня

    Депутат Ивлев напомнил Мерцу о декларации поражения Германии

    Tекст: Александра Юдина

    Депутат Госдумы от крымского региона Леонид Ивлев обратился к канцлеру Германии Фридриху Мерцу с напоминанием о Декларации о поражении Германии, подписанной 5 июня 1945 года.

    Ивлев отметил, что в Берлине документ о взятии на себя верховной власти в отношении Германии был подписан правительствами СССР, Великобритании, США и временным правительством Франции, передает РИА «Новости».

    По словам депутата, первой свою подпись под декларацией поставил маршал Советского Союза Георгий Жуков, после чего ее подписали командующие других союзных войск.

    Ивлев подчеркнул, что Мерц не сможет уйти от исторической правды и скрыть героический подвиг советского народа в борьбе с фашизмом.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, канцлер Германии Фридрих Мерц сравнил события на Украине с высадкой союзников в Нормандии. Мерц также заявил, что украинские войска якобы атакуют только военные объекты на территории России.

    Володин в ответ на заявления Мерца о Второй мировой войне предложил канцлеру Германии «ознакомиться с надписями на стенах Рейхстага». Он также назвал циничными слова Мерца в поддержку киевских властей.

    5 июня 2025, 22:25 • Новости дня
    Мерц попросил США о «высадке в Нормандии» для помощи Украине
    Мерц попросил США о «высадке в Нормандии» для помощи Украине
    @ Evan Vucci/AP/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Канцлер Германии Фридрих Мерц, рассуждая о событиях на Украине, сравнил текущий конфликт с высадкой союзников в Нормандии и подчеркнул ключевую роль США в возможности его прекращения.

    Канцлер ФРГ Фридрих Мерц, говоря о ситуации на Украине, напомнил о годовщине высадки союзников в Нормандии в 1944 году, передает ТАСС.

    «Это был неприятный день для вас», – подчеркнул Трамп в ответ на высказывание канцлера ФРГ, имея в виду высадку союзников в Нормандии. Мерц подчеркнул, что операция в Нормандии стала освобождением Германии от нацистов.

    В ходе встречи с президентом США Дональдом Трампом Мерц отметил, что Америка находится в сильной позиции и способна предпринять шаги для завершения конфликта на Украине, а также подчеркнул важность совместных усилий для прекращения войны.

    Он заявил, что Соединенные Штаты и их союзники могут повлиять на ход событий. Мерц назвал Трампа ключевой фигурой в этом процессе и подтвердил, что Германия продолжит поддерживать Киев, добавив: «Моя позиция ясна: мы находимся на стороне Украины».

    Президент США со своей стороны не стал подробно обсуждать украинскую тематику.

    Германия является вторым по объему поставщиком вооружений на Украину после США. С начала конфликта на Украине ФРГ предоставила разную помощь Киеву на сумму более 40 млрд евро. Российская сторона неоднократно отмечала, что поставки оружия Киеву ведут к затягиванию конфликта.

    Ранее немецкий канцлер Фридрих Мерц заявил, что Германия намерена поддержать создание дальнобойных ракет на Украине без ограничения по дальности.

    В ответ на это постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил, что отверточная сборка «Таурусов» не сделает их украинскими, а Германия таким образом окажется еще глубже вовлеченной в войну с Россией.

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    4 июня 2025, 15:48 • Новости дня
    В Германии назвали сроки появления дальнобойного оружия у ВСУ
    В Германии назвали сроки появления дальнобойного оружия у ВСУ
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Украинская армия обзаведется первыми немецкими дальнобойными системами через некоторое время, заявил глава немецкого Минобороны Борис Писториус.

    «Преимущество в том, что уже в этом году можно будет произвести значительное количество дальнобойного оружия. Первые системы могут быть задействованы в Вооруженных силах Украины уже через несколько недель», – цитирует Писториуса ТАСС.

    Ранее немецкий канцлер Фридрих Мерц заявил, что Германия намерена поддержать создание дальнобойных ракет на Украине без ограничения по дальности. В ответ на это постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил, что отверточная сборка «Таурусов» не сделает их украинскими, а Германия таким образом окажется еще глубже вовлеченной в войну с Россией.

    Коментарии (25)
    6 июня 2025, 18:00 • Видео
    Маск против Трампа. Чья возьмет?

    Самый богатый человек мира поссорился с самым влиятельным. Примерно в таких словах в СМИ комментируют конфликт между Илоном Маском и Дональдом Трампом. Дружба переросла во вражду и истерику буквально за несколько суток.

    Коментарии (0)
    6 июня 2025, 12:12 • Новости дня
    Рар: Оплеуха Трампа про Нормандию не обидела Мерца
    Рар: Оплеуха Трампа про Нормандию не обидела Мерца
    @ Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

    Tекст: Анастасия Куликова

    Фридрих Мерц в ходе переговоров с Дональдом Трампом пытался подготовить благоприятную почву для саммита НАТО. С этим политик справился наполовину: президент США ему не подыгрывал, но и не ругал. А канцлер ФРГ между тем делал все, чтобы подчеркнуть вечную дружбу Берлина и Вашингтона, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Александр Рар.

    «Фридрих Мерц во время визита в Вашингтон ставил перед собой цель понравиться Дональду Трампу, обласкать его, склонить на сторону руководства ЕС в вопросе украинского кризиса. Поэтому он не провоцировал собеседника на встрече, а лишь кивал головой, благодарил США за спасение Германии от нацизма», – отметил немецкий политолог Александр Рар.

    Канцлер ФРГ также пытался «подготовить благоприятную почву для саммита НАТО, где Запад должен теоретически сплотить ряды против России». По мнению эксперта, с этим политик справился наполовину. «Трамп ему не подыгрывал, но и не ругал, не ставил на место. А Мерц между тем делал все, чтобы подчеркнуть вечную дружбу Германии и США», – уточнил спикер.

    Слова американского президента про Нормандию не обидят Берлин. «Немцы принимают любую оплеуху от американцев и израильтян в том, что касается гитлеровского прошлого», – пояснил Рар. Он указал и на затронутый канцлером ФРГ и президентом США вопрос «Северных потоков». «Если раньше в Вашингтоне говорили, что газопровод – ошибка, и его надо остановить, а Германия защищала проект, то теперь они поменялись местами», – детализировал политолог.

    В четверг Фридрих Мерц совершил свой первый после назначения на пост канцлера ФРГ визит в США, где провел переговоры с Дональдом Трампом. По оценкам The New York Times, встреча в Овальном кабинете прошла для немецкого политика лучше, чем ожидали его советники.

    Как отмечает издание, «не было никаких срывов, которые характерны для некоторых других встреч президента Соединенных Штатов с иностранными лидерами». Трамп и Мерц обменивались комплиментами, указывает NYT. Подобная атмосфера установилась, вероятно, потому, что последний говорил относительно немного.

    Во время встречи канцлер ФРГ подарил главе Белого дома свидетельство о рождении его деда в золотой рамке. Фредерик Трамп родился в Баварии в 1869 году. В возрасте 16 лет переехал в США. Сам Мерц на своей странице в соцсети пояснил, что документ с переводом на английский язык оформили в МИД Германии.

    Немецкий политик заявил американскому лидеру, что приехал, чтобы найти «выход и инструменты» для окончания конфликта на Украине. «Завтра, 6 июня – годовщина D-Day (высадки союзных войск в Нормандии в 1944 году)», – напомнил Мерц. «Это был не самый приятный день для вас?» – спросил Трамп своего собеседника в присутствии журналистов, вызвав заметную неловкость.

    Канцлер Германии быстро среагировал на реплику, подчеркнув позитивное значение даты: «На самом деле этот день стал днем освобождения моей страны от нацистской диктатуры». По его мнению, Америка находится в сильной позиции и способна предпринять шаги для завершения конфликта на Украине. Он также подчеркнул важность совместных усилий для прекращения боевых действий.

    Мерц заявил, что Штаты и их союзники могут повлиять на ход событий. Канцлер назвал Трампа ключевой фигурой в этом процессе и подтвердил, что Берлин продолжит поддерживать Киев, добавив: «Моя позиция ясна: мы находимся на стороне Украины». Президент США со своей стороны не стал подробно обсуждать украинскую тематику.

    Глава Белого дома отметил, что американскому генералу Дугласу Макартуру, который командовал войсками союзников на Тихом океане во время Второй мировой войны, не понравилось бы, что Германия сейчас наращивает траты на вооружения.

    Он уточнил: Макартур говорил, «что никогда не позволит Германии перевооружиться». Теперь же, по мнению Трампа, это «хорошо». «Но, знаешь, настанет момент, когда я скажу: «Пожалуйста, не вооружайся больше, если не хочешь», – добавил президент США.

    Стороны также затронули вопрос «Северных потоков». Трамп заявил, что это он «прикончил» газопровод. Он также признался, что в первую каденцию не раз убеждал на тот момент канцлера ФРГ Ангелу Меркель отказаться от закупок российского газа. Политик говорил ей, что США выделяют значительные средства на обеспечение безопасности Европы, в то время как Германия ежемесячно перечисляет миллиарды долларов Москве за энергоносители.

    Мерц в свою очередь заявил о неверности решения прошлого руководства страны по строительству газопровода между Россией и Германией. Он подчеркнул, что считает реализацию данного проекта неправильным шагом.

    Прошедшие переговоры прокомментировал Дмитрий Медведев. «Трамп открыто намекнул на нацистские наклонности канцлера, отметив, что высадка в Нормандии, должно быть, была для него неприятной. Отличная работа!» – написал зампред Совбеза России.

    Коментарии (6)
    6 июня 2025, 02:16 • Новости дня
    Медведев похвалил Трампа за «намек на нацистские наклонности» Мерца
    Медведев похвалил Трампа за «намек на нацистские наклонности» Мерца
    @ Екатерина Штукина/POOL/ТАСС

    Tекст: Ирма Каплан

    Канцлер ФРГ Фридрих Мерц на встрече с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме оказался «в одной лодке» с главой киевского режима Владимиром Зеленским, когда американский лидер намекнул на его нацистские наклонности, считает зампред Совбеза России Дмитрий Медведев.

    «Трамп открыто намекнул на нацистские наклонности канцлера, отметив, что высадка в Нормандии, должно быть, была для него неприятной. Отличная работа!» – написал Медведев в соцсети X.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, канцлер Германии Мерц, рассуждая о событиях на Украине, сравнил текущий конфликт с высадкой союзников в Нормандии и подчеркнул ключевую роль США в возможности его прекращения.

    До этого Мерц заявил, что Германия намерена поддержать создание дальнобойных ракет на Украине без ограничения по дальности. В ответ постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что отверточная сборка Taurus не сделает их украинскими, а Германия таким образом окажется еще глубже вовлеченной в войну с Россией.

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    5 июня 2025, 21:38 • Новости дня
    Мерц назвал «Северный поток – 2» ошибкой

    Мерц назвал газопровод «Северный поток – 2» ошибочным проектом

    Мерц назвал «Северный поток – 2» ошибкой
    @ Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Глава правительства Германии Фридрих Мерц заявил о неверности решения прошлого руководства страны по строительству газопровода между Россией и Германией.

    Канцлер Германии Фридрих Мерц вновь подверг критике решение прежних властей страны о строительстве газопровода «Северный поток – 2», передает ТАСС.

    На встрече с президентом США Дональдом Трампом в Овальном кабинете Белого дома он заявил: «Это была ошибка».

    Мерц подчеркнул, что считает реализацию данного проекта неправильным шагом. Подробности обсуждения данной темы между лидерами двух стран не раскрываются.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Мерц выразил решимость приложить максимум усилий для препятствия запуску российского газопровода «Северный поток – 2».

    Коментарии (12)
    4 июня 2025, 12:48 • Новости дня
    Рар назвал цели первого визита Мерца к Трампу

    Политолог Рар: Трамп и Мерц поспорят о России и «Северных потоках»

    Рар назвал цели первого визита Мерца к Трампу
    @ Markus Schreiber/AP/ТАСС

    Tекст: Анастасия Куликова

    Фридрих Мерц всеми способами, в том числе трюками и мольбой, будет пытаться вернуть Дональда Трампа в лагерь европейцев. В ходе переговоров между политиками может возникнуть отдельный спор по «Северным потокам», сказал газете ВЗГЛЯД политолог Александр Рар. Так он прокомментировал предстоящий визит Мерца в Вашингтон.

    «Фридрих Мерц едет к Дональду Трампу не только как канцлер Германии, но и как самонадеянный лидер Европы. Он хочет сыграть именно эту роль на встрече с президентом США», – отметил немецкий политолог Александр Рар.

    По его мнению, задача Мерца, которую он согласовал с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, – продемонстрировать, что европейские страны хотят впредь иметь равноправные отношения с Вашингтоном. «Амбиции канцлера больше не позволяют политику в одностороннем порядке поддакивать и преклоняться перед Штатами», – указал собеседник.

    Но Трамп не был бы Трампом, если не использовал бы встречу с Мерцем в своих интересах, продолжил политолог. «Американский лидер намерен поставить нелюбимую и строптивую Германию на место», – считает Рар. Он напомнил, что «четко к визиту канцлера ФРГ Белый дом ввел тарифы против Евросоюза», и между Вашингтоном и Брюсселем грозит развернуться торговая война.

    «Мерц попытается сгладить положение и во многом пойдет Трампу навстречу. В частности, он согласится больше платить в НАТО, сохраняя тем самым присутствие США в Европе», – рассуждает аналитик. Но в одном пункте политик остается непоколебим – Россия, по мнению канцлера, не должна выиграть конфликт на Украине, добавил эксперт.

    По прогнозам Рара, Мерц «всеми силами, трюками, мольбой будет пытаться вернуть Трампа в лагерь европейцев, а это означает – усилить давление на Москву, ввести новые рестрикции против нее и укрепить помощь Украине».

    «В этой связи может возникнуть отдельный спор по «Северным потокам». В ЕС решили наложить «вечные санкции» на трубопроводы, чтобы предотвратить возможность возвращения российского газа в Европу. У главы Белого дома обратные цели: Америка не прочь сотрудничать в газовой сфере с Москвой якобы и на рынках Евросоюза», – указал аналитик.

    «Трамп никогда не будет плясать под дудку европейцев, он также не примет давление от них. Но президент США не станет вести себя с Мерцем так, как вел себя с Владимиром Зеленским: то есть унижать, ругать, вышвыривать из Овального кабинета. Такой сценарий возможен лишь в том случае, если канцлер Германии начнет грубо поучать американского лидера», – считает политолог.

    «Глава Белого дома, вероятно, использует момент, чтобы, с одной стороны, укорить европейцев в отсутствии желания видеть мир на Украине, а с другой стороны, косвенно надавить на Россию, чтобы та поторопилась с мирными переговорами по поводу будущего Украины», – заключил Рар.

    Напомним, в четверг канцлер Германии Фридрих Мерц отправится в Вашингтон для первой личной встречи с Дональдом Трампом. Как пишет Bloomberg, если ранее глава немецкого правительства колебался между поиском точек соприкосновения с президентом США и критикой его нестабильности, то теперь «им предстоит впервые встретиться лицом к лицу».

    По данным источников агентства, Мерц «готовится ко всему» – от дружеского общения, подобного встрече с президентом Франции Эммануэлем Макроном, до публичной критики, с которой столкнулся Владимир Зеленский. Канцлер дал понять своей команде, что не станет открыто противостоять Трампу.

    При этом, как отмечает Der Spiegel, проблемой может стать то, что Мерц не умеет держать себя в руках. Журнал приводит в качестве примера необдуманные комментарии политика. Один из недавних – заявление о снятии ограничений на дальность ударов поставляемого Украине оружия.

    «Спонтанный стиль Мерца вызывает неоднозначную реакцию … Конечно, никому бы не помогло, если бы канцлер превратился в политического робота, прячущегося за шаблонными формулировками. Но как главный дипломат страны, он должен постоянно учитывать эффект, который может оказать каждое его слово. На карту поставлено многое», – пишет издание.

    Отметим, переговоры Мерца и Трампа пройдут на фоне эскалации торгового конфликта между Брюсселем и Вашингтоном. Ранее Трамп подписал распоряжение, согласно которому пошлины на импортируемые в Штаты сталь и алюминий увеличиваются в два раза – с 25% до 50%. Как сообщили в Белом доме, новые тарифы вступают в силу с 4 июня.

    Кроме того, высокопоставленные чиновники Евросоюза опасаются, что США при «худшем варианте развития событий» прекратят поддержку Киева, в том числе обмен разведданными, пишет Financial Times. Газета уточняет, что ЕС сейчас ведет переговоры с США по трем темам – Украине, торговле и военным расходам в НАТО.

    В Брюсселе обеспокоены вероятностью того, что Трамп потребует уступок в одной области в обмен на поддержку в другой, «вынудив Европейский союз пожертвовать своими основными ценностями или пойти на разрыв с Вашингтоном», говорится в материале.

    Коментарии (2)
    6 июня 2025, 13:50 • Новости дня
    В Кремле осудили заявление Мерца о роли США в освобождении Германии

    Песков осудил заявление Мерца о роли США в освобождении Германии

    В Кремле осудили заявление Мерца о роли США в освобождении Германии
    @ Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подверг критике заявление канцлера Германии Фридриха Мерца о главной роли США в победе над нацизмом.

    По словам Пескова, Кремль негативно воспринял слова канцлера ФРГ Фридриха Мерца о том, что ключевую роль в освобождении Германии от нацизма сыграли США, передает ТАСС.

    Пресс-секретарь российского президента заявил журналистам, что отношение к подобным заявлениям является негативным.

    Ранее канцлер Германии Фридрих Мерц сравнил события на Украине с высадкой союзников в Нормандии. Он также подчеркнул ключевую роль США в освобождении Германии от нацистов.

    Коментарии (13)
    4 июня 2025, 11:01 • Новости дня
    Мерц пообещал на встрече с Трампом не повторять ошибок Зеленского
    Мерц пообещал на встрече с Трампом не повторять ошибок Зеленского
    @ Markus Schreiber/AP/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    В преддверии встречи с президентом США Дональдом Трампом в Вашингтоне канцлеру Германии Фридриху Мерцу эксперты посоветовали не спорить с американским лидером и дать ему больше говорить, сообщает Bloomberg.

    Канцлер Германии Фридрих Мерц впервые встретится с президентом США Дональдом Трампом в Вашингтоне, передает Bloomberg.

    Эта встреча происходит спустя месяц после вступления Мерца в должность и на фоне торгового конфликта между США и Евросоюзом, а также неопределенности по поводу поддержки Украины со стороны Вашингтона.

    В канцелярии Германии признают, что встреча может пройти как в дружественной, так и в весьма напряженной атмосфере. В кулуарах советуют Мерцу дать Трампу больше говорить и избегать прямых конфронтаций, однако быть готовым к похвалам, если потребуется смягчить ситуацию. Сам Мерц заявил в частных беседах, что не намерен открыто спорить с Трампом, как это делал Владимир Зеленский.

    В ходе переговоров на кону стоят новые тарифы США на европейские товары, которые могут серьезно ударить по немецкому экспорту. На встрече также будет подниматься вопрос о дальнейших отношениях между Германией и США на фоне продолжающейся спецоперации на Украине и растущего влияния Китая. Мерц ранее подчеркивал, что Америка остается для Германии незаменимым союзником.

    Внутриполитическая обстановка в Германии также добавляет напряженности – консервативная партия Мерца лишь незначительно опережает ультраправую «Альтернативу для Германии» (АдГ), которая выступает за более тесные отношения с Трампом. Лидер парламентской фракции АдГ Беатрис фон Шторх подчеркнула, что будет оценивать визит Мерца по тому, насколько он защитит немецкие интересы в диалоге с Трампом.

    Комментируя характер будущего общения с Трампом, канцлер однажды в шутку изобразил стиль общения американского президента, отметив: «Каждое второе или третье слово у него – «великолепно». Итог переговоров Мерца с Трампом может стать ключевым моментом для устойчивости трансатлантических отношений и внутреннего положения канцлера в Германии.

    Ранее в Германии заявили, что рост канцлера Фридриха Мерца может стать его преимуществом в переговорах с президентом США Дональдом Трампом.

    Пресс-секретарь правительства ФРГ Штефан Корнелиус сообщил, что Мерц отправится в Вашингтон для переговоров с Трампом, где одной из тем станет конфликт на Украине.

    По итогам визита Владимира Зеленского в Германию и встречи с Мерцем объявлено о создании производства дальнобойных ракет на Украине за счет Берлина.

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    6 июня 2025, 22:33 • Новости дня
    Володин призвал немецкие партии освежить память Мерцу

    Володин: Правящая верхушка Германии провоцирует столкновение с Россией

    Tекст: Антон Антонов

    Председатель Госдумы Вячеслав Володин, комментируя заявления Фридриха Мерца об итогах Второй мировой войны, предложил канцлеру Германии «ознакомиться с надписями на стенах Рейхстага».

    Володин направил официальное обращение президенту Бундестага и лидерам пяти фракций парламента Германии. Поводом стали высказывания канцлера, который, посещая США, исказил исторические итоги Второй мировой войны и поддержал действия киевского режима. В частности, Мерц заявил, что ВСУ якобы «атакуют на территории России только военные объекты».

    «Канцлера ФРГ необходимо пригласить в Бундестаг, чтобы тот смог восполнить пробелы в памяти и ознакомиться с надписями на стенах Рейхстага, собственными глазами увидеть, на каком языке и кем они были написаны», – заявил Володин. По его словам, «политикам можно простить разные ошибки, кроме одной – осквернения памяти тех, благодаря кому сегодня все мы живем».

    Он также назвал циничными слова Мерца в поддержку киевских властей, которые, как подчеркнул Володин, «умышленно бьют по мирным городам» России и совершают теракты. Володин заявил: «Тому есть доказательства, и это требует обязательной оценки Бундестага».

    Володин подчеркнул, что нынешние власти Германии провоцируют обострение отношений между двумя странами, и задался вопросом, поддерживают ли такие действия жители Германии. «Хочет ли этого народ Германии – вопрос, – заявил он. – Мы не хотим. Но если это произойдет – мы готовы».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Мерц сравнил события на Украине с высадкой союзников в Нормандии. Он также подчеркнул ключевую роль США в освобождении Германии от нацистов. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подверг критике заявление канцлера.

    Мерц заявлял, что Германия намерена поддержать создание дальнобойных ракет на Украине без ограничения по дальности. Германия является вторым по объему поставщиком вооружений на Украину после США.

    Коментарии (5)
    6 июня 2025, 11:12 • Новости дня
    Мерц заявил об «импорте» антисемитизма в Германию
    Мерц заявил об «импорте» антисемитизма в Германию
    @ IMAGO/Christian Spicker/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Канцлер Германии Фридрих Мерц признал в интервью Fox News, что в стране наблюдается усиление так называемого импортированного антисемитизма из-за увеличения числа мигрантов за последнее десятилетие.

    Мерц подчеркнул, что рост антисемитизма в Германии является серьезным вызовом для государства, а также заявил о решительной позиции правительства и большинства парламента против подобных проявлений, передает Deutche Welle (внесено в России в список СМИ-иноагентов).

    По его мнению, проблема во многом связана с увеличением количества мигрантов.

    Канцлер сообщил, что немецкое правительство предпринимает шаги по изменению миграционной политики для сокращения потока нелегальных мигрантов, и подчеркнул, что уже приняты важные решения в этом направлении.

    По его словам, результаты работы уже заметны, показатели незаконной миграции снижаются, однако окончательного решения проблемы пока нет.

    Согласно докладу Федеральной ассоциации исследовательских и информационных центров по борьбе с антисемитизмом (RIAS), число юдофобских инцидентов в Германии в 2024 году выросло на 77%, достигнув 8627 случаев.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Германия приняла решение продолжить отказывать во въезде просителям убежища, несмотря на недавнее решение административного суда Берлина.

    Напомним, пограничные службы Германии усилили проверки и впервые отказали во въезде мигрантам, уже подавшим прошение о статусе беженца в другом государстве ЕС. Власти Германии усилили патрулирование и проверки на границах с Люксембургом и Бельгией.

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    6 июня 2025, 15:14 • Новости дня
    Запад обвинил Германию в угрозе мировой войны

    Tекст: Евгения Караваева

    Планы Берлина по передаче Украине ракет Taurus вызвали резкую критику на Западе из-за риска эскалации конфликта с Россией.

    Немецкая поддержка Украины может быть воспринята как прямое участие в конфликте с Россией, передает РИА «Новости» со ссылкой на французского обозревателя Патриса Браво.

    По словам Браво, «поставка немецких ракет Taurus Украине напрямую вовлечет Германию в военные действия против России. И у Москвы будут все основания для ответных мер. Это может спровоцировать новую мировую войну».

    Он также отметил, что в случае поставок вооружения Москва будет руководствоваться принципом самообороны и действовать в соответствии с Уставом ООН.

    Как писала газета ВЗГЛЯД в пятницу, зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что канцлер ФРГ Фридрих Мерц на встрече с Дональдом Трампом оказался «в одной лодке» с Владимиром Зеленским, когда президент США намекнул на нацистские наклонности Мерца, который пытался подготовить благоприятную почву для саммита НАТО.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков раскритиковал заявление канцлера Германии Фридриха Мерца о главной роли США в победе над нацизмом.

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    7 июня 2025, 02:24 • Новости дня
    Рябков указал на превращение Европы в главное препятствие для мира на Украине
    Рябков указал на превращение Европы в главное препятствие для мира на Украине
    @ МИД России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Некоторые ведущие европейские страны становятся главным препятствием для достижения мира на Украине, заявил замглавы МИД России Сергей Рябков.

    «Ряд ведущих государств Европы поступательно превращается, по сути дела, в главное препятствие на пути к миру», – приводит слова замминистра ТАСС.

    Он подчеркнул, что руководство ЕС и НАТО неустанно настраивает Киев на продолжение боевых действий, поставляет вооружение и технику, а также занимается информационными «вбросами» для срыва переговорного процесса. Кроме того, «разрабатываются и предпринимаются разнообразные диверсии, провокации».

    Рябков подчеркнул, что европейские стратеги пытаются убедить Вашингтон вернуться к курсу, проводимому Джо Байденом, предусматривающему безоговорочную поддержку Украины и дальнейшую эскалацию.

    По мнению замминистра, действия канцлера ФРГ Фридриха Мерца, включая заявления о снятии ограничений на удары ВСУ по России, являются сознательной работой против политического урегулирования.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Мерц посетил Вашингтон. Он заявил, что ВСУ якобы атакуют на территории России только военные объекты. Председатель Госдумы Вячеслав Володин подчеркнул, что нынешние власти Германии провоцируют обострение отношений с Россией. «Хочет ли этого народ Германии – вопрос, – заявил он. – Мы не хотим. Но если это произойдет – мы готовы».

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    7 июня 2025, 03:58 • Новости дня
    Рябков напомнил Западу об испытаниях российских ракетных комплексов

    Tекст: Антон Антонов

    Россия будет определять цели испытаний новейших ракетных комплексов с учетом развития угроз национальной безопасности, заявил замглавы МИД России Сергей Рябков, комментируя высказывания канцлера Германии Фридриха Мерца.

    Рябков указал на решение США и ряда западных стран в ноябре 2024 года разрешить Украине использовать их дальнобойные системы для ударов по территории России. По его словам, применение такого оружия невозможно без непосредственного участия специалистов из стран-производителей этих систем.

    Он также добавил, что военные западных стран оказывают помощь Киеву, включая предоставление данных спутниковой разведки, внесение полетных заданий и другие мероприятия, передает ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Мерц заявил, что Берлин намерен поддержать создание на Украине дальнобойных ракет без ограничения по дальности. Постпред России при ООН Василий Небензя отметил, что отверточная сборка ракет Taurus на Украине не сделает их украинскими, а Германия окажется еще глубже вовлеченной в войну с Россией.

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    5 июня 2025, 12:01 • Новости дня
    Bloomberg: Германия столкнулась с угрозой экономического и политического кризиса

    Tекст: Вера Басилая

    Германская промышленность и рынок труда переживают спад на фоне усилившегося влияния США и давления Дональда Трампа и внутренних трудностей, сообщает Bloomberg.

    В преддверии визита канцлера Фридриха Мерца в Белый дом, экономисты и предприниматели отмечают, что главные проблемы страны – внутренние, несмотря на внешние вызовы со стороны политики Дональда Трампа. По словам Мелани Арнтц из Института исследования труда в Нюрнберге, в экономике преобладают деструктивные силы и сохраняется пессимизм.

    Президент США Дональд Трамп усилил давление на Германию введением тарифов на сталь и автомобили, а также сокращением военной поддержки Европы. Особенно уязвимыми оказались немецкие промышленные предприятия, где фиксируется постоянное сокращение рабочих мест. По данным Института исследования занятости, страна ежемесячно теряет около 10 тысяч рабочих мест, передает Bloomberg.

    Владельцы предприятий, такие как Карстен Фогт из Дуйсбурга, описывают растущее чувство пессимизма и усталости среди бизнесменов.

    «Я не собираюсь заново изобретать себя в последний десяток лет своей жизни. Уже проходил через это дважды – хватит. Это изматывает», – сообщил Фогт.

    Пессимизм усиливается на фоне стагнации спроса, смены технологий и массовых увольнений у крупных производителей стали в регионе Рура. Безработица в мае выросла рекордно за последние три года, а потребительская уверенность не восстановилась после пандемии и начала спецоперации на Украине.Партия канцлера борется за лидерство с АдГ, которая использует экономические трудности и обещает выход из Евросоюза.

    Мерц инициировал создание фонда в 500 млрд евро для модернизации инфраструктуры страны и снял ограничения на заимствования для оборонных расходов, но одновременно пообещал урезать выплаты по социальным программам. Он предупредил: «С четырехдневной рабочей неделей и балансом работа–жизнь мы не сможем сохранить процветание этой страны».

    Ранее министр финансов Германии Ларс Клингбайль призвал остановить обострение торгового противостояния между Евросоюзом и США.

    В Германии спрогнозировали падение доходов бюджета на 81,2 млрд евро.

    Лидер партии «Альтернатива для Германии» Алис Вайдель на заседании бундестага раскритиковала канцлера Фридриха Мерца и его экономическую политику, призвав к возобновлению поставок газа из России.

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    5 июня 2025, 13:05 • Новости дня
    Захарова назвала позорным избрание Бербок главой сессии ГА ООН
    Захарова назвала позорным избрание Бербок главой сессии ГА ООН
    @ XinHua/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Факт избрания бывшего министра иностранных дел Германии Анналены Бербок главой юбилейной 80-й сессии Генассамблеи ООН – позорное явление, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

    «Это позор, что в юбилейный год победы над фашизмом и нацизмом человек, который сказал, что гордится своим дедом, который воевал в Кенигсберге на стороне Третьего рейха, занял пост, пусть годичный и церемониальный, но символический, председателя Генеральной Ассамблеи», – цитирует Захарову РИА «Новости».

    Напомним, Генассамблея ООН избрала Бербок председателем 80-й сессии.

    Замглавы МИД России Сергей Рябков указывал, что Бербок на этот пост может осложнить работу этого форума для России.

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