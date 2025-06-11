  • Новость часаВолодин разъяснил председателю Бундестага роль Красной армии в победе над нацизмом
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    Марина Хакимова-Гатцемайер Марина Хакимова-Гатцемайер Немцы не идиоты, просто они нас ненавидят

    Раньше немцы раскаивались в своем нацистском прошлом, а теперь все переворачивается с ног на голову. Многие – не все – немцы сейчас говорят, что гитлеровский нацизм был и не злом вовсе. Наоборот! Они верят, что Гитлер боролся со злом.

    9 комментариев
    Сергей Худиев Сергей Худиев Новый папа римский не хочет быть капелланом НАТО

    Сторонники «войны до стратегического поражения России» полагают, что работа духовных лидеров – воодушевлять воинов на битву, и особенно папа римский должен поднимать «эльфов» на битву с «орками».

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    Глеб Простаков Глеб Простаков Украину решено использовать до полного износа

    Переговоры в Стамбуле похожи на ритуальные танцы, призванные продемонстрировать хоть какую-то динамику, пока реальные решения принимаются на поле боя и в кабинетах, далеких от Босфора.

    12 комментариев
    11 июня 2025, 10:30 • Новости дня

    Володин разъяснил председателю Бундестага роль Красной армии в победе над нацизмом

    Володин разъяснил председателю Бундестага роль Красной армии в победе над нацизмом
    @ Zuma/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Спикер Госдумы Вячеслав Володин прокомментировал ответ председателя Бундестага Юлии Клекнер о роли СССР во Второй мировой войне.

    Председатель Госдумы Вячеслав Володин опубликовал ответ председателю Бундестага Юлии Клекнер на обращение к парламенту ФРГ. Документ размещен на сайте Думы.

    Володин напомнил о роли Красной армии в победе над нацизмом и призвал Бундестаг не забывать о решающем вкладе Советского Союза во Второй мировой войне. «Мы с уважением относимся к вкладу союзников. Но нельзя забывать и то, что именно Советский Союз внес решающий вклад в победу и потерял в этой борьбе 27 млн человек», – отметил спикер парламента.

    Володин подчеркнул: «Досадно, что Вы даже не можете точно привести название той армии, которая брала Берлин, называя ее «бывшей Советской». В этой связи вынужден напомнить – это была Красная армия».

    Володин при этом указал, что выделение украинских солдат среди бойцов Красной армии ради политической конъюнктуры неверно, и предложил также упомянуть белорусских, казахских, грузинских и других военнослужащих бывшего СССР. Он напомнил, что потери России в составе СССР составляли около 70% всех потерь и что Советский Союз выступал против раздела Германии и содействовал ее объединению в 1990 году.

    Председатель Госдумы отметил, что вторая часть его обращения касалась террористических атак киевского режима против жителей России, проводимых, по его словам, по аналогии с нацистской практикой. Володин напомнил Клекнер о недавнем подрыве пассажирского поезда на территории России, подчеркнув, что это был целенаправленный акт против гражданских лиц.

    По словам Володина, киевский режим несет ответственность за развязывание войны против регионов, не признавших новые власти. Отмечается, что вооруженные столкновения продолжались восемь лет вплоть до начала спецоперации России в 2022 году.

    Володин сравнил нынешний киевский режим с нацистским, ссылаясь на факты чествования на Украине деятелей Второй мировой войны, сотрудничавших с нацистской Германией. Документальные свидетельства преступлений украинской стороны, как отмечается, были направлены иностранным наблюдателям и размещены на сайте Госдумы.

    По мнению Володина, передача Германией вооружений украинским властям и появление танков Leopard на российской территории – повод для конфликта между Россией и ФРГ.

    Володин также выразил недоумение по поводу возможной передачи ракет Taurus и подчеркнул, что их использование потребует участия специалистов бундесвера, что фактически приведет к ударам по России немецкими офицерами. Он обратился к Клекнер с вопросом: есть ли у нее мандат на такие действия от немецких избирателей?

    Спикер Госдумы напомнил, что срок полномочий президента Украины, согласно конституции страны, истек год назад, а порядок их продления Основным законом не предусмотрен. Он подчеркнул, что после событий 2014 года и вооруженного переворота в Киеве легитимность украинской власти вызывает вопросы, а первоисточником нынешнего режима стал антиконституционный захват власти.

    В заключение Володин напомнил о многолетнем стремлении России к добрососедским отношениям с Германией и призвал Клекнер задуматься, к чему ведет нынешняя политика Берлина и кто от этого выиграет. Володин подчеркнул, что Россия не начинала войну на Украине, а использует свои вооруженные силы, чтобы прекратить ее.

    Ранее канцлер Германии Фридрих Мерц сравнил события на Украине с высадкой союзников в Нормандии.

    Вячеслав Володин предложил Мерцу ознакомиться с надписями на стенах Рейхстага и назвал циничными его слова в поддержку киевских властей.

    Володин также сообщил, что Бундестагу направлены материалы об ударах ВСУ по мирным городам России и о терактах киевского режима.

    Клекнер в ответ заявила, что депутатам Бундестага известно о роли США, Франции, стран Содружества наций и тогдашней советской армии в освобождении Германии, подчеркнув, что среди советских солдат было много украинцев. Она также указала, что парламент Германии не позволит запугать себя, в том числе в вопросах внешней политики и исторической памяти.

    Кроме того, Клекнер обвинила Москву в происходящем на Украине и заявила, что в Киеве якобы отсутствует нацистский режим. Ее слова распространила пресс-служба Бундестага.

    10 июня 2025, 14:17 • Новости дня
    Зеленский захотел вести переговоры о территориях только лично с Путиным
    Зеленский захотел вести переговоры о территориях только лично с Путиным
    @ Kirill Chubotin/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Обсуждение вопросов суверенитета и территориальной целостности Украины относится к «его работе», а не к полномочиям делегации, участвующей в переговорах в Стамбуле, заявил киевского режима Владимир Зеленский.

    Украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что украинская делегация не имеет полномочий для обсуждения вопросов территориальной целостности на переговорах с Россией, передает ТАСС.

    В интервью венгерскому изданию Valasz Online Зеленский сказал, что мандат делегации распространяется только на гуманитарные вопросы: обмен военнопленными, возвращение детей и прекращение огня.

    «Это моя работа – вести переговоры о территориях», – заявил Зеленский, отметив, что готов обсуждать этот вопрос только с президентом России Владимиром Путиным.

    По словам главы киевского режима, Киев не признает утраченные территории «де-юре российскими», хотя в Верховной раде ранее допускали фактический отказ от территорий, перешедших под контроль России.

    Ранее президент России Владимир Путин усомнился в целесообразности проведения встречи на высшем уровне с Киевом после терактов.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что единственным вариантом для Киева сохранить независимость является согласие на условия России.

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    10 июня 2025, 18:28 • Новости дня
    Власти Германии отняли паспорта у жены и дочери главы филиала «России сегодня» в ФРГ
    Власти Германии отняли паспорта у жены и дочери главы филиала «России сегодня» в ФРГ
    @ Кирилл Каллиников/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В немецкой столице правоохранители пришли в квартиру семьи главы представительства медиагруппы «Россия сегодня» в стране Сергея Феоктистова и изъяли паспорта у членов семейства, сообщил сам Феоктистов.

    Полицейские изъяли паспорта у супруги и семилетней дочери, пояснил Феоктистов РИА «Новости».

    Самого же главу представительства «России сегодня» не выпустили с рейса в берлинском аэропорту, хотя власти Германии предписали ему покинуть страну до 19 августа.

    Паспорта у семьи изъяли под предлогом того, что они якобы могут скрыться и не выполнить предписание покинуть ФРГ.

    В прошлом году в Германии начались репрессии за обход блокировок при просмотре запрещенных в стране российских телеканалов.

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    10 июня 2025, 22:44 • Видео
    Новая гражданская война в США. Началось?

    Массовые беспорядки и столкновения с полицией в Калифорнии проходят под мексиканскими флагами. Ранее этот штат действительно был частью Мексики. США начали расходиться по швам?

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    10 июня 2025, 19:10 • Новости дня
    Журналист Киселев заявил о скатывании Германии к войне с Россией
    Журналист Киселев заявил о скатывании Германии к войне с Россией
    @ Виталий Белоусов/РИА Новости

    Tекст: Евгения Караваева

    Гендиректор медиагруппы «Россия сегодня», журналист Дмитрий Киселев связал действия полиции ФРГ против семьи российского коллеги в Берлине с ростом воинственных настроений в стране.

    Изъятие немецкими правоохранителями паспортов у жены и дочери главы офиса «России сегодня» в Берлине Сергея Феоктистова указывает на нарастание враждебных тенденций в немецком обществе, передает РИА «Новости».

    Дмитрий Киселев в интервью агентству подчеркнул, что Германия «скатывается в привычную колею к войне с Россией», напомнив о двух мировых войнах, инициированных этой страной. «Вопрос: на что она надеется в третьей? Явно готовит общественное настроение в этом направлении», – заявил руководитель медиахолдинга.

    Напомним, правоохранители в Берлине пришли в квартиру семьи главы представительства медиагруппы «Россия сегодня» Сергея Феоктистова и изъяли паспорта у членов семейства, в том числе у 7-летней дочери журналиста.

    Ранее замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, комментируя высказывания канцлера Германии Фридриха Мерца, что Россия будет определять цели испытаний новейших ракетных комплексов с учетом развития угроз национальной безопасности.

    Депутат Госдумы Леонид Ивлев обратился к Мерцу с напоминанием о Декларации о поражении Германии, подписанной 5 июня 1945 года.

    Эксперты рассказали газете ВЗГЛЯД, что Запад создал миф о якобы скором нападении России для оправдания своих действий по наращиванию военного присутствия.

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    10 июня 2025, 20:02 • Новости дня
    Названы кадровые потери немецкого автопрома за год

    DPA: Промышленность ФРГ потеряла более 100 тыс. рабочих мест за год, автопром – более 45 тысяч

    Названы кадровые потери немецкого автопрома за год
    @ REUTERS

    Tекст: Валерия Городецкая

    Промышленный сектор Германии столкнулся с потерей более 100 тыс. рабочих мест за последний год, сильнее всего пострадала автомобильная индустрия, пишет DPA.

    Как пишет DPA, ссылаясь на исследование на основе данных Федерального статистического управления, только в автомобильном секторе было потеряно 45,4 тыс. рабочих мест, передает EA Daily. К концу первого квартала в промышленности Германии работало 5,46 млн человек, что на 1,8%, или 101 тыс. человек меньше, чем годом ранее.

    С 2019 года численность занятых в промышленности страны уменьшилась на 217 тыс. человек, что составляет спад на 3,8%. В 2018 году эта отрасль достигла рекордного показателя – около 5,7 млн сотрудников. Эксперт Ян Брорхилкер отметил: «Компании в отрасли находятся под огромным давлением».

    Брорхилкер пояснил, что агрессивные конкуренты, особенно из Китая, снижают цены, ключевые рынки сбыта слабеют, спрос в Европе остается на низком уровне, а на рынке США сохраняется значительная неопределенность. Он добавил, что компании вынуждены бороться с высокими издержками на энергию и персонал.

    По экспертным прогнозам, до конца года может быть потеряно еще 70 тыс. рабочих мест.

    Газета ВЗГЛЯД ранее писала, что экономический кризис в Германии не завершается второй год подряд, страна переживает самую продолжительную стагнацию за всю свою послевоенную историю.

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    10 июня 2025, 13:24 • Новости дня
    Израиль опроверг заявление посла о поставках Киеву комплексов Patriot
    Израиль опроверг заявление посла о поставках Киеву комплексов Patriot
    @ Anastasiia Smolienko/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Израиль опроверг информацию посла Тель-Авива в Киеве Михаила Бродского о поставках своих систем Patriot Украине.

    Заявление посла Тель-Авива в Киеве о поставках Украине устаревших ракетных комплексов Patriot не соответствует действительности, передает РИА «Новости».

    В израильском внешнеполитическом ведомстве заявили, что Израиль не передавал Украине системы Patriot.

    Напомним, Бродский заявил, что израильские комплексы Patriot, находившиеся на вооружении страны с 1990-х годов, были переданы Киеву для поддержки украинской ПВО.

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    10 июня 2025, 16:12 • Новости дня
    Путин продлил запрет на экспорт нефти по ценовому потолку

    Tекст: Валерия Городецкая

    Срок действия ограничений на экспорт российских нефтепродуктов при ценовых потолках продлен до конца 2025 года.

    Президент России Владимир Путин подписал указ о продлении до 31 декабря 2025 года ответных мер на западные ограничения по цене на нефть и нефтепродукты из России, передает ТАСС.

    Согласно документу, запрет на поставки российской нефти и нефтепродуктов распространяется на все контракты, в которых прямо или косвенно используется установленный странами G7, Евросоюзом и Австралией ценовой потолок.

    Ранее Британия призвала страны G7 рассмотреть возможность снижения установленного потолка цены на российскую нефть.

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    10 июня 2025, 15:07 • Новости дня
    Госдума утвердила создание национального цифрового сервиса
    Госдума утвердила создание национального цифрового сервиса
    @ Наталья Селиверстова/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Государственная дума приняла во втором и третьем чтении законопроект о создании многофункциональной цифровой платформы обмена данными.

    Новая цифровая платформа объединит функции мессенджера и госуслуг, передает РИА «Новости». Пользователи смогут подтверждать личность цифровым ID, заселяться в гостиницы и подтверждать возраст при покупках.

    В дальнейшем в приложение могут добавить диплом об образовании, водительское удостоверение и полис ОМС. Государственные органы смогут использовать платформу для общения с гражданами.

    Приложение должно быть отечественной разработкой и входить в реестр российского ПО. Кроме того, подключение к «Госключу» позволит использовать электронную подпись. Сервис также обеспечит взаимодействие со школьниками и студентами по вопросам обучения. Платформа создаст комфортную и безопасную среду для использования информационных технологий, обеспечит конфиденциальность информации и повысит доступность услуг.

    Как написал в своем Telegram-канале один из разработчиков закона – первый заместитель председателя ИТ-комитета Госдумы Антон Горелкин, в законопроекте недаром используется термин «многофункциональный» : создаваемая платформа будет представлять собой не просто мессенджер. Помимо обмена сообщениями и звонков, в ней планируется реализовать функции, которых нет ни в Telegram, ни в WhatsApp, ни в других зарубежных решениях.  По его словам, ключевым конкурентным преимуществом платформы станет глубокая интеграция с государственными сервисами. Также предполагается, что благодаря открытой архитектуре в мессенджере появятся чат-боты и мини-приложения ведущих российских цифровых платформ.

    «Одним их самых важных, на мой взгляд, аспектов реализации национального мессенджера должна стать его безопасность. Все данные, которые он собирает, обязаны быть защищены на самом высоком уровне и храниться на российских серверах в обезличенном виде», – подчеркнул Горелкин.

    Ранее глава Минцифры Максут Шадаев доложил президенту России Владимиру Путину о работе над национальным мессенджером. Он сообщил, что регистрация через подменные и виртуальные номера в национальном мессенджере будет недоступна, чтобы обеспечить более строгую идентификацию пользователей.

    Газета ВЗГЛЯД писала, как будет выглядеть многофункциональный цифровой сервис и какими будут его основные преимущества, и как он сможет заменить россиянам паспорт.

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    10 июня 2025, 17:18 • Новости дня
    Путин назвал главные ценности россиян

    Путин назвал единство, справедливость и семью главными ценностями россиян

    Путин назвал главные ценности россиян
    @ Гавриил Григоров/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин, открывая заседание Совета безопасности, посвященное вопросам совершенствования государственной политики в сфере защиты традиционных духовно-нравственных ценностей, выделил традиционные ценности как фундаментальные ориентиры.

    «Традиционные ценности – это нравственные ориентиры, которые закладывались нашими предками в течение столетий. Они лежат в основе нашей цивилизации и идентичности, служат опорой в жизни человека и семьи, формируют культуру, мировоззрение, устойчивое к попыткам навязать нам чужую волю», – отметил глава государства, передает ТАСС.

    Путин подчеркнул, что определяющими для российского общества являются единство народов, приверженность правде и справедливости, милосердие, гуманизм, а также крепкая семья и любовь к детям.

    Во вторник пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков анонсировал заседание Совбеза России с Путиным по духовно-нравственным ценностям.

    Ранее Путин заявил, что иностранцы видят в России оплот традиционных духовно-нравственных ценностей. Он также подчеркивал, что традиционные ценности России распространяются за пределами страны и находят одобрение у зарубежных государственных деятелей.

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    10 июня 2025, 17:10 • Новости дня
    ЕК анонсировала снижение потолка цен на российскую нефть до 45 долларов

    Фон дер Ляйен анонсировала санкции против «Северных потоков» и российских банков

    ЕК анонсировала снижение потолка цен на российскую нефть до 45 долларов
    @ Егор Алеев/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Евросоюз готовит очередной пакет ограничений, предусматривающий ужесточение мер против нефтяной отрасли и финансового сектора России, сообщила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

    По ее словам, в рамках предложенного пакета предусмотрен запрет для европейского бизнеса на любые сделки, связанные с «Северными потоками», а также включение в черный список 77 танкеров, перевозящих российскую нефть в обход введенного потолка цен, передает ТАСС. Кроме того, Еврокомиссия намерена снизить потолок цен на российскую нефть с 60 до 45 долларов за баррель.

    Дополнительно предполагается добавить еще 22 российских банка в черный список с полным запретом на транзакции в Евросоюзе. Также планируется расширить экспортные ограничения на продукцию и технологии двойного назначения, поставляемые из стран ЕС в Россию.

    Ранее глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро сообщил, что Еврокомиссия может представить новый пакет антироссийских санкций до конца июня.

    В мае дипломаты европейских стран согласовали 17-й пакет ограничительных мер против России.

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    11 июня 2025, 06:23 • Новости дня
    В СДПГ призвали к возобновлению диалога с Россией
    В СДПГ призвали к возобновлению диалога с Россией
    @ IMAGO/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    В преддверии партийного съезда ряд ведущих политиков Социал-демократической партии Германии выступил против планов размещения американских ракет в стране и призвал к возобновлению диалога с Россией.

    О намерении ряда влиятельных политиков в партии изменить внешнеполитический курс страны пишет Stern со ссылкой на манифест, подписанный несколькими десятками видных социал-демократов. Среди них бывший лидер фракции СДПГ в Бундестаге Рольф Мютцених, эксперт по внешней политике Ральф Штегнер, бывший лидер партии Норберт Вальтер-Борьянс, а также другие члены Бундестага, передает ТАСС.

    В документе авторы резко выступили против планов правительства и руководства партии по перевооружению Бундесвера, выражая мнение, что военная риторика и масштабные оборонные программы не создают дополнительной безопасности для Германии и Европы.

    «Принуждение к постоянному наращиванию вооружений и подготовка к якобы надвигающейся войне выдвигается вместо того, чтобы связать необходимые оборонные возможности с политикой контроля над вооружениями и разоружения в целях достижения общей безопасности и взаимных возможностей миротворчества», – говорится в манифесте.

    Политики призвали к переговорам с Россией, настаивая на необходимости интенсификации дипломатических усилий всех европейских государств и постепенного возвращения к разрядке и сотрудничеству с Россией после прекращения огня на Украине. В манифесте также раскритиковали планы повысить оборонный бюджет до 3,5–5% ВВП, назвав это нерациональным и необоснованным.

    Социал-демократы четко высказались против размещения новых американских гиперскоростных ракет в Германии, указав, что подобный шаг сделал бы страну главной целью для потенциальных атак. В числе приоритетов авторы также отметили необходимость учета интересов Глобального Юга и борьбы с изменением климата.

    Манифест, как пишет Stern, появился в «деликатное время» – в преддверии федерального партийного съезда СДПГ, который пройдет в конце июня, а также перед саммитом НАТО, где Германия планирует взять на себя новые военные обязательства. Один из авторов документа, Штегнер, подчеркнул, что партия должна оставаться частью движения за мир и сопротивляться милитаризации.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Фридрих Мерц получил пост канцлера Германии с позорным для его партии – Христианско-демократического союза – результатами. Кроме того, он получил в качестве партнера социал-демократов, которые обещали купировать его наиболее опасные шаги в отношении России.

    Комментируя слова Мерца о якобы угрозе нападения России на Европу после окончания СВО, глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Мерц «судит по себе, у него остался менталитет гитлеровской Германии».

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    11 июня 2025, 08:08 • Новости дня
    Тамбовский Котовск отразил массовую атаку украинских беспилотников

    Tекст: Александра Юдина

    Массовая атака беспилотников на Котовск Тамбовской области была отражена ночью, сообщил врио главы региона Евгений Первышов.

    В своем Telegram-канале он указал, что в ночь на 11 июня была отражена атака украинских беспилотников на город. Один из сбитых дронов упал и вызвал возгорание, которое оперативно удалось ликвидировать. Жертв и пострадавших нет.

    На месте происшествия продолжают работать сотрудники правоохранительных органов.

    В ночь на среду средства ПВО уничтожили за ночь 32 беспилотника над Воронежской, Курской, Тамбовской, Ростовской областями и Черным морем у побережья Крыма.

    Несколькими днями ранее в результате атаки вражеских беспилотников на одном из предприятий в Мичуринске Тамбовской области начался пожар, три человека получили травмы.

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    10 июня 2025, 19:18 • Новости дня
    Минобороны показало видео с освобожденными из плена российскими бойцами

    Tекст: Валерия Городецкая

    Минобороны России опубликовало видео с вернувшимися с подконтрольной Киеву территории военнослужащими.

    Вернувшиеся развернули флаги России и скандировали «Россия!», «Слава России!» и «Ура России!», – передает РИА «Новости».

    «Вообще великолепное чувство, я просто вот не представляю даже, как здесь классно. Это непередаваемое ощущение. Я хочу вообще забыть прошлое и жить по-новому, с новыми силами, буду восстанавливаться», – сказал один из военных.

    Напомним, во вторник с подконтрольной киевскому режиму территории возвращена вторая группа российских военных, а украинской стороне передана группа военнопленных ВСУ.

    В понедельник в Россию вернулась первая группа российских военнопленных.

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    10 июня 2025, 12:29 • Новости дня
    Французский эксперт назвал отказ Киева от тел военных ВСУ признаком войны цивилизаций

    Tекст: Александра Юдина

    Бывший французский офицер-десантник, военный эксперт Ксавье Моро назвал отказ властей Украины от тел погибших солдат ВСУ признаком войны цивилизаций.

    По мнению эксперта, в любой цивилизации принято чтить своих мертвых и хоронить их, а отказ Киева принимать тела погибших солдат ВСУ говорит о войне цивилизаций, передает ТАСС.

    Моро также отметил, что французские СМИ не отреагировали на эту ситуацию, как и на другие важные события, связанные с конфликтом.

    Эксперт уверен, что французские СМИ лгут открыто, «несут полнейшую чепуху, а затем – лгут умолчанием». По его мнению, власти Украины боятся своего народа и не могут открыто заявить о готовности принять тела погибших солдат без компенсации от России.

    Моро считает, что если бы украинцы действительно хотели продолжать войну, они бы согласились захоронить солдат без выплат.

    Ранее генерал-лейтенант Александр Зорин сообщил, что Россия передала украинской стороне список из 640 фамилий для обмена и начала масштабную гуманитарную акцию по репатриации более 6 тыс. тел погибших. Опубликована третья часть списка погибших украинских военных для передачи Киеву.

    Глава российской делегации на переговорах с Украиной Владимир Мединский заявил, что Киев не принимает тела погибших военных, поскольку не желает признавать масштаб потерь.

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    10 июня 2025, 11:14 • Новости дня
    Чемезов сообщил об отказе России от доллара при оружейных сделках

    Tекст: Александра Юдина

    Россия полностью отказалась от использования доллара в взаиморасчетах по оружейным контрактам с зарубежными партнерами, сообщил глава Ростеха Сергей Чемезов в интервью журналу «Разведчик».

    По его словам, госкорпорация начала заключать международные оружейные контракты преимущественно в рублях и национальных валютах, а не в долларах, передает ТАСС.

    Чемезов отметил, что из-за санкций тема военно-технического сотрудничества стала менее публичной, и о результатах заключенных контрактов сейчас рассказывают редко. При этом большинство контрактов подписывается в новых условиях расчетов.

    Он также подчеркнул, что военно-техническое сотрудничество не ограничивается поставками готовой продукции, а включает совместные разработки и локализацию производств за рубежом. В качестве примера глава Ростеха привел контракт с Индией на выпуск двигателей для индийских танков Т-72.

    По итогам 2024 года выручка Ростеха превысила 3 трлн рублей, сообщил Чемезов. Треть этого объема обеспечило гражданское производство. Чемезов отметил, что корпорация остается крупнейшей машиностроительной компанией России, в которой трудятся более 700 тыс. специалистов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Россия стала крупнейшим поставщиком оружия для Индии, достигнув более 30% от общего объема закупок индийской армии. Индия приняла на вооружение истребитель собственной разработки, а также пообещала оценить возможности российского Су-57, в то время как «Алмаз-Антей» решил показать станцию активных помех «Гардения» на Aero India.

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    10 июня 2025, 21:54 • Новости дня
    Минобрнауки: Экзамен по русскому языку у мигрантов будет принимать искуственный интеллект

    Минобрнауки: Экзамен по русскому языку мигранты будут сдавать компьютеру

    Минобрнауки: Экзамен по русскому языку у мигрантов будет принимать искуственный интеллект
    @ Кирилл Каллиников/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Экзамен по русскому языку для мигрантов полностью перейдет на компьютерные и дистанционные технологии с начала 2026 года – в тестовом режиме уже работает соответствующая ИИ-платформа.

    Об этом сообщил замглавы Минобрнауки Константин Могилевский, его слова приводит Telegram-канал ведомства.

    Вопросы контроля за проведением экзамена обсудили на заседании комитета Госдумы по науке и высшему образованию. Могилевский рассказал, что уже сейчас в опытном режиме действует ИИ-платформа, созданная Томским государственным университетом. Экзамен на этой платформе проходит во всех регионах Сибирского федерального округа, в Луганской народной республике и некоторых других регионах. Также обсуждается возможность введения устной части экзамена для мигрантов.

    Минобрнауки сообщало, что с мая 2024 года число иностранцев, не сдающих экзамен по русскому языку с первой попытки, выросло до трети от общего числа участников.

    Ранее правительство предложило освободить трудовых мигрантов, работающих по квоте, от необходимости подтверждать знание русского языка при получении разрешения на работу.

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