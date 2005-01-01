Спикер парламента Словаки Андрей Данко осудил инсценировку киевскими властями убийства российского журналиста Аркадия Бабченко, сообщает STV.

«Украина, желающая вступить в Евросоюз, перешла допустимые границы. Общее впечатление – катастрофическое. Это выглядит недостойно и нелепо», – сказал Данко, передает ТАСС.

Председатель парламента назвал ситуацию с Бабченко «гнусной и циничной». Данко отметил, что сообщит свое мнение главе Верховной рады Украины Андрею Парубию.

«Украинскому коллеге выражу протест. В разыгранном шоу принимал участие государственный орган, а это, как считаю, является недостойным», – добавил он.



Данко также потребовал от МИД Словакии выразить Украине дипломатическим путем негативное отношение к инсценировке убийства Бабченко.

В среду глава СБУ Василий Грицак официально сообщил, что Бабченко, якобы «убитый» во вторник, на самом деле жив. Инсценировка его гибели оказалась частью «спецоперации» по предотвращению «покушения» на него. Бабченко также выступил с заявлением, а позже снова пообещал вернуться в Россию на «Абрамсе».

Политологи и эксперты обратили внимание на сходство этой «спецоперации» с «отравлением» Скрипалей в Великобритании, «Репортеры без границ» осудили эту «спецоперацию».