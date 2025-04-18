Было бы странно, если бы в современном мире у чуда Благодатного огня не существовало множества противников и разоблачителей. Уже один только факт, что именно православные участвуют в древнем обряде, говорит о том, какие силы и средства затрачиваются на разоблачительные признания.8 комментариев
Слуцкий призвал проверить деятельность экс-главы узбекской диаспоры Исмаилова
Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий заявил о намерении обратиться к Генпрокуратуре с просьбой проверить обстоятельства получения гражданства и деятельности экс-главы совета узбекской национально-культурной автономии Москвы Бахрома Исмаилова, который ранее сделал заявления о заселении России узбеками.
Слуцкий инициирует проверки в отношении Исмаилова. Он заявил, что направит запросы в Генпрокуратуру России с просьбой проверить законность нахождения Исмаилова в стране, его легализацию, получение образования, чистоту бизнеса и сделки, а также работу в диаспоре, передает РИА «Новости».
В интервью Слуцкий отметил, что Исмаилов, по его словам, заявлял: «узбеки хотят заселить Россию». По мнению парламентария, бывший глава узбекской диаспоры сообщил и о начавшейся экспансии: «чайхана на каждом углу, посуда и кальяны в каждой семье, большие узбекские семьи».
«ЛДПР выведет этого «лидера по оказанию миграционных услуг» на чистую воду. Исмаилов получил наше гражданство, но сердце, похоже, оставил в другой стране. Наш народ и Генпрокуратура помогут этому узбекскому мечтателю определиться в пространстве. Готовим запросы. Проверим все – от того, как попал в Россию, как легализовался, как получил образование, до чистоты бизнеса, последних сделок и работы в диаспоре», – подчеркнул Слуцкий.
Лидер ЛДПР добавил, что приведенные Исмаиловым аргументы «настолько безобразны в своей наивности, что к ним обязательно нужно прислушаться». Слуцкий считает, что в словах экс-главы диаспоры содержится нелицеприятная правда, а за заявлениями стоят алчные и хвастливые пожелания: «Русский, не останавливайся. Я все сделаю: гражданство, РВП, ВНЖ. Я завезу столько людей, сколько хочешь. Просто делай то, что делаешь! Бери взятки, оформляй гражданство, давай квартиры, ввозите многодетные семьи», – заявил Слуцкий.
Ранее эксперты рассказали газете ВЗГЛЯД, что этнические диаспоры в России часто становятся источниками криминала и пособниками нелегальной миграции. Для решения проблемы диаспоры не должны превращаться в неформальные системы управления, их функции должны ограничиваться на уровне культурных центров, считают эксперты.
В феврале Узбекистан пригласил своих граждан, которые сейчас работают в России, вернуться на родину для участия в крупном строительном проекте. Кроме того, глава МИД Сергей Лавров выступил против визового режима для трудовых мигрантов.