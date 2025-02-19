С одной стороны, мы больше устали от трудной нашей ситуации, с другой – как ни парадоксально – мы куда больше внутренне готовы держаться, сколько надо. Лишь бы победить, чтобы на потом не оставлять это вот всё. Чтобы сейчас додушить.7 комментариев
Лавров выступил против визового режима для трудовых мигрантов
Лавров предложил усилить контроль над мигрантами вместо усиления визового режима
Ужесточение визового режима для трудовых мигрантов из стран Центральной Азии не отвечает долгосрочным интересам России, необходимо усилить контроль за их поведением, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров.
Глава МИД России Сергей Лавров выступил против введения визового режима для трудовых мигрантов. Он подчеркнул, что важно усилить контроль за их поведением, но не создавать дополнительные барьеры, передает ТАСС.
«Какое-либо ужесточение наших подходов к трудовым мигрантам из Центральной Азии и Закавказья не будет способствовать нашим долгосрочным интересам», – подчеркнул Лавров.
Он признал необходимость следить за порядком, но без введения визовых ограничений.
Ранее в России запустили реестр контролируемых лиц для мигрантов, за несколько дней удалось установить, что 95,6 тыс. человек проживают в стране незаконно.
МВД сообщило о 670 тыс. нелегальных мигрантов в России. Также в МВД сообщили, что иностранные граждане без документов смогут продлить сроки пребывания в России до конца апреля 2025 года.