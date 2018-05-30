Литва раскритиковала инсценировку убийства Бабченко

Глава МИД Литвы Линас Линкявичюс заявил, что не понимает устроенной спецслужбами Украины инсценировки убийства журналиста Аркадия Бабченко, сообщает агентство BNS.

«Я не понимаю таких «спецопераций», это для меня непостижимо. Конечно, единственная хорошая новость во всей этой истории та, что он жив», – цитирует Линкявичюса РИА «Новости».

В среду глава СБУ Василий Грицак сообщил, что журналист Аркадий Бабченко, об убийстве которого стало известно днем ранее, на самом деле жив. Инсценировка преступления названа частью спецоперации по предотвращению вероятного покушения на него.

Бабченко также выступил с заявлением, в котором заявил, что даже его жена не знала об этой спецоперации. После «убийства» в Киеве объявили, что за преступлением якобы стоит Россия.

Психологи с Украины сообщают о появлении «синдрома Бабченко», связанного с недоверием к информации.