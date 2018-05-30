Украинские психологи заявили о появлении «синдрома Бабченко»

Психологи с Украины сообщают о появлении «синдрома Бабченко», связанного с недоверием к информации.

«Я думаю, что в дальнейшем психологи это назовут «синдромом Бабченко»... Когда мы вдруг все перестали во что-то важное верить. Нам нужно будет «потрогать тело», чтобы во что-то поверить», – сказала психолог Екатерина Гольцберг в эфире телеканала 1+1.

Психологи считают, что украинцы становятся черствее из-за убийств и инсценировок. «Это такой массовый осадок, который будет убивать капля за каплей веру в реальность. В следующий раз украинцы станут уже менее чувствительными к потрясениям», – говорится в сюжете телеканала.

В среду глава СБУ Василий Грицак официально сообщил, что российский журналист Аркадий Бабченко, якобы «убитый» во вторник, на самом деле жив. Инсценировка его гибели названа частью спецоперации по предотвращению «покушения» на него. Бабченко также выступил с заявлением, в котором заявил, что даже его жена не знала об этой спецоперации.

При этом Киев после «убийства» даже объявил, что за преступлением якобы стоит Россия.

Политологи и эксперты обратили внимание на сходство этой «спецоперации» с «отравлением» Скрипалей в Великобритании, «Репортеры без границ» осудили эту «спецоперацию», а МИД России заявил, что это единственный способ украинских властей доказать свою эффективность.