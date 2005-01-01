Нидерланды предположили реакцию России на нападки из-за МH17

Нидерланды не ожидают «позитивного отклика» от России по вопросу крушения в небе над Украиной самолета Boeing рейса МH17, заявил глава МИД Нидерландов Стеф Блок.

Во вторник глава МИД Нидерландов направляется в Нью-Йорк, где примет участие во встрече членов Совбеза ООН.

Блок заявил, что «ожидает позитивного отклика от многих стран, но не от России». Он призвал «быть реалистичными», передает ТАСС.

«Глядя на реакцию в последние дни, можно сделать вывод, что должно пройти много лет прежде, чем Россия начнет сотрудничать», – приводит его слова Нидерландская телерадиовещательная корпорация.

Как сказал Блок, он еще окончательно не определился с текстом выступления в СБ ООН.

«Но хорошо, что я смогу сказать это, глядя в глаза постпреду России», – заявил глава МИД Нидерландов, призвав «вместе с другими странами постепенно усиливать давление».

Глава правительства Нидерландов Марк Рютте призвал семьи жертв крушения самолета к терпению. По его словам, планы привлечь Москву к ответственности являются «важным шагом».