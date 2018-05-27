Посол в Австралии назвал обвинения по MH17 «заранее спланированной провокацией»

Посол России в Австралии Григорий Логвинов назвал позицию Австралии и Нидерландов о крушении малайзийского Boeing MH17 на Украине «заранее спланированной провокацией» против Москвы.

Посол России констатировал, что так называемое расследование авиакатастрофы ведется почти исключительно на основе информации соцсетей и неких международных НПО, давно запятнавших себя фальшивками и примитивными подтасовками, передает ТАСС.

«Серьезные юридические, физические и иные данные, опровергающие все эти фейковые вбросы, беспардонно отвергаются и игнорируются», – подчеркнул Логвинов.

«Несмотря ни на что, все наши предложения о совместной серьезной, солидной, профессиональной работе отвергаются с порога. Налицо знакомый почерк, грубый, топорный алгоритм. Организуются грязные провокации, заранее определяется виновная сторона», – подчеркнул дипломат.

«Этот неблаговидный почерк прекрасно прослеживается в так называемом деле Скрипалей, «химическом досье» Сирии, ранее – в фабрикации предлогов для военного нападения на Югославию и Ирак», – заявил российский посол.

Посол также напомнил о бесследно пропавшем в Индийском океане рейсе МН370 Куала-Лумпур – Пекин, указав, что австралийские власти не отрицают вероятности того, что пошли в этом деле по ложному следу, однако категорически не допускают такого варианта в случае с МН17.

«Таким образом, налицо откровенные двойные стандарты, лишь подтверждающие, что мы имеем дело с заранее спланированной провокацией, жертвой которой стали пассажиры рейса МН17, в том числе австралийские граждане», – заключил дипломат.

Напомним, в пятницу Австралия и Нидерланды официально обвинили Россию в причастности к крушению самолета Boeing «Малайзийских авиалиний» на Украине в июле 2014 года. Москва в ответ указала на идеологическую заданность поиска виновных в крушении MH17.

Президент России Владимир Путин по этому поводу официально заявил, что ракета, сбившая малайзийский Boeing, не принадлежала российским ВС.