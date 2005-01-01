Нидерланды пообещали постоянно привлекать внимание к МH17

Внимание мирового сообщества к ситуации вокруг крушения в небе над Украиной самолета Boeing рейса МH17 не должно ослабевать, заявил голландский министр иностранных дел Стеф Блок.

«Нидерланды – это страна, где проживала большая часть жертв трагедии, поэтому наша обязанность заключается в том, чтобы регулярно привлекать внимание мирового сообщества к этой теме», – приводит его слова ТАСС.

По его словам, «внимание не должно ослабевать, справедливость должна восторжествовать».

Во вторник глава МИД Нидерландов направляется в Нью-Йорк, где, как ожидается, выступит с речью в Совбезе ООН.

Напомним, в пятницу Австралия и Нидерланды официально обвинили Россию в причастности к крушению самолета Boeing «Малайзийских авиалиний» на Украине в июле 2014 года. Москва в ответ указала на идеологическую заданность поиска виновных в крушении MH17.

Президент России Владимир Путин заявил, что ракета, сбившая малайзийский Boeing, не принадлежала российским ВС.

Посол России в Австралии Григорий Логвинов назвал позицию Австралии и Нидерландов «заранее спланированной провокацией» против Москвы.