Глава ВТБ рассказал о плане на случай запрета операций в долларах

Председатель правления ВТБ Андрей Костин в ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) рассказал о плане защиты клиентов на случай, если министерство финансов Соединенных Штатов запретит российскому банку проводить операции в долларах.

По словам Костина, план «детально проработан с Центральным банком, с правительством, так что есть все основания считать, что он будет действительно очень эффективный», передает ТАСС.

«Это некое ноу-хау, которое лучше сейчас не раскрывать», – добавил глава ВТБ.

«Но, абсолютно понятно, во-первых, у банка существуют очень большие резервы сегодня по наличным долларам, мы специально подготовили. И, конечно, есть схемы, при которой наши клиенты смогут перейти в другие банки, если возникает необходимость: рубли могут получать здесь, доллары могут получать в других банках, в общем не большая трагедия будет, не будет очень больших проблем у наших клиентов по этой части. Деньги они свои получат, безусловно, и смогут их либо держать в ВТБ, либо перевести в другой банк», – подытожил Костин.

«Я все-таки считаю, что такой вариант пока не самый вероятный: мы надеемся, что спираль санкций будет применяться все-таки осторожно», – сказал Костин.

«Ну а если наступит такой кризисный вариант, то у нас есть, конечно, план, как защитить наших вкладчиков, наших клиентов», – подчеркнул глава ВТБ.

Отметим, по словам федеральных чиновников, Кремль заранее подготовился к возможному отключению России от SWIFT.

Напомним, 6 апреля США ввели санкции против 38 российских бизнесменов, официальных лиц и компаний.