Власти России подготовились к мерам США против госдолга РФ и отключению от SWIFT

Кремль и российское правительство готовятся к тому, что Вашингтон в процессе введения новых санкций может пойти по самому жесткому сценарию и ввести ограничения против госдолга России, а также отключить страну от SWIFT.

Российские власти заранее готовятся к тому, что Вашингтон может пойти по максимально жесткому сценарию в отношении санкций против России, рассказали РБК два федеральных чиновника.

По словам источником, готовиться к худшему российские власти начали еще до публикации в январе «кремлевского доклада».

Так, в качестве наиболее жестких возможных мер Кремль и правительство рассматривают санкции против российского госдолга и отключение страныот системы SWIFT. Еще одной возможной мерой, вызывающей очень серьезные опасения, являются блокирующие санкции против крупнейших российских банков – Сбербанка и ВТБ.

В воскресенье американский постпред при ООН Никки Хейли заявила, что Соединенные Штаты в понедельник готовятся ввести новые санкции против России из-за Сирии. Однако минфин США и Белый дом не подтвердили заявление Хейли.

В понедельник официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что дипломатия США провалилась, и Вашингтон перешел к запугиваниям и санкциям.