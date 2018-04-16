Захарова заявила о полной победе над США в дипломатической игре

Дипломатия США провалилась, Вашингтон перешел к запугиваниям и санкциям, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

По словам Захаровой, США, видимо, «не нашли возможности поддерживать дипломатическую игру» с Россией. Вашингтон «в общем-то провалил свою дипломатическую игру в том же самом регионе Ближний Восток и север Африки», сказала она. В результате американская сторона «перешла к плану «Б»: бесконечным запугиваниям, санкциям».

«Это просто часть большой стратегии», – приводит слова Захаровой ТАСС со ссылкой на телеканал «Россия 24».

Представитель МИД России добавила, что «это не новость в международных делах». Новость, как подчеркнула Захарова, заключается в том, что государства, «которые еще вчера провозглашали свободу и конкуренцию, невозможность вмешательства в экономические процессы, в свободную торговлю и так далее, занимаются, это даже не протекционизм, просто силовым давлением для реализации собственных планов и инициатив».

В начале апреля США ввели новые санкции против России.