В Сети появилось видео нападения украинских хулиганов на болельщиков «Ливерпуля»

В интернете опубликовано видео нападения в Киеве на болельщиков английского футбольного клуба «Ливерпуль», который 26 мая сыграет на финале Лиги чемпионов, проходящем украинской столице.

Ролик с инцидентом, который произошел 24 мая опубликован на YouTube-канале Foot557.

Как пишет The Daily Mirror, около 20 украинских хулиганов напали на фанатов «Ливерпуля» в то время, когда те отдыхали в одном из киевских ресторанов недалеко от стадиона «Олимпийский». Нападавшие бросали в англичан стекло, столы и стулья, передает RT.

В результате нападения несколько человек получили порезы головы и шеи. Прибывшие на место правоохранители задержали двоих нападавших.

По информации «112 Украина», полицейские задержали только двух нападавших, выписав им административные протоколы за мелкое хулиганство. Однако впоследствии было открыто уголовное производство по статье УК Украины «Групповое хулиганство».

«Ничего страшного и ничего ультраординарного не произошло. К сожалению, есть идиоты, иначе я назвать этих людей не могу, которым, наверное, негде себя проявить», – прокомментировал ситуацию советник министра внутренних дел Украины Зорян Шкиряк.

Финал Лиги чемпионов пройдет 26 мая в Киеве на стадионе «Олимпийский», впервые в истории Украины. Титул разыграют английский «Ливерпуль» и испанский «Реал Мадрид».

Напомним, представители террористической группировки ИГ* выложили в соцсети баннеры с угрозами теракта на матче финала Лиги чемпионов в Киеве.