ИГ пригрозило устроить теракты на финале Лиги чемпионов в Киеве

Боевики из террористической организации «Исламское государство*» опубликовали в соцсетях баннеры с угрозами теракта на матче финала Лиги чемпионов в Киеве между «Ливерпулем» и «Реал Мадридом».

Плакаты, на которых изображены террористы с оружием на фоне стадиона в Киеве, размещены в закрытых группах ИГ* в Telegram, сообщает The Sun. «Скоро в Киеве, Лига чемпионов», – написано на одном из баннеров.

Директор отдела разведки компании Max Security Solutions в Европе и Северной и Южной Америки Олли Уилтшир заявил, что подобные действия ИГ свидетельствуют о подготовке террористов к атакам в ходе ЧМ-2018.

«ИГ, вероятно, не обладает возможностями для проведения теракта в Киеве, однако попытка угрозы большому футбольному событию должна рассматриваться как свидетельство намерений террористов нацелиться на чемпионат мира в России», – сказал эксперт.

Он также отметил, что в России серьезно относятся к безопасности во время Мундиаля. «Мы знаем, что во многих крупных городах России работает система видеонаблюдения, и российские службы безопасности уже арестовали серию боевиков, которые собирались устроить теракты во время соревнований», – подчеркнул Уилтшир.

Финал Лиги чемпионов пройдет 26 мая в Киеве на стадионе «Олимпийский», впервые в истории Украины. Титул разыграют английский «Ливерпуль» и испанский «Реал Мадрид».

Ранее в докладе консалтинговой компании IHS заявлялось, что финальная часть чемпионата мира по футболу, которая пройдет в России в 2018 году, может стать «привлекательной целью» для боевиков ИГ. Группировка уже выпускала плакаты с угрозами футболистам, которые примут участие в ЧМ-2018, в том числе и на фоне петербургского стадиона «Петровский».