Британские аналитики спрогнозировали теракты на ЧМ-2018 в России

Финальная часть чемпионата мира по футболу, которая пройдет в России в 2018 году, может стать «привлекательной целью» для боевиков ИГ*, говорится в докладе консалтинговой компании IHS.

Как пишет Deutsche Welle, по мнению аналитиков компании, успешная атака в России способствовала бы укреплению позиций ИГ* в пропагандистском плане и подчеркнула бы угрозу, которую представляет эта террористическая организация.

Британские аналитики отметили, что дополнительным стимулом для террористов может стать участие в ЧМ-2018 команд Саудовской Аравии и Ирана. При этом они так и не указали, в каких именно российских городах нужно ожидать атак джихадистов.

Напомним, ранее в МИД России заявили о подготовке британскими СМИ антипропаганды ЧМ-2018.