В МИД заявили о подготовке британскими СМИ антипропаганды ЧМ-2018

Россия призывает иностранных болельщиков не верить пропаганде, нацеленной на очернение чемпионата мира по футболу, который пройдет в России в 2018 году, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

Захарова заявила, что власти Великобритании поручили СМИ начать медийную кампанию по формированию негативного фона вокруг проведения ЧМ-2018 в России.

«Со своей стороны в очередной раз призываем иностранных болельщиков не поддаваться этой пропаганде, пообщаться с любителями футбола, которые регулярно ездят в Россию на матчи», – передает РИА «Новости» слова Захаровой.

Она рассказала о предложенных СМИ тезисах об отсутствии в России инфраструктуры и условий для проведения чемпионата мира, агрессивности болельщиков и некомпетентности правоохранительных органов.

Стоит отметить, что всем этим британские СМИ начали заниматься задолго до старта «официальной кампании».

Напомним, глава британской федерации болельщиков Кевин Майлз на страницах Daily Mail предупредил фанатов, собирающихся посетить чемпионат мира по футболу в 2018 году в России, об опасности нападения голодных медведей, которых насчитывается около 70 тысяч.

Ранее The Guardian писала, что «армия российских хулиганов» якобы пригрозила британским фанатам «фестивалем насилия» на ЧМ-2018.