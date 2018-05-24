СПЧ обратился к послу США в защиту летчика Ярошенко

Совет по развитию гражданского общества и правам человека при президенте России (СПЧ) обратился к послу США Джону Хантсману в защиту прав находящегося в американской тюрьме россиянина Константина Ярошенко.

Как отмечается на сайте СПЧ, «совет располагает информацией о том, что Ярошенко направил в Федеральное бюро тюрем обращение с требованием пресечь неправомерные действия со стороны администрации тюрьмы Форт-Дикс».

В сообщении отмечается, что Ярошенко «жалуется на неоправданное ужесточение условий его содержания, отсутствие необходимой медицинской помощи и угрозы со стороны администрации тюрьмы».

«Как сообщает россиянин, его регулярно оскорбляют сотрудники исправительного учреждения при попустительстве главного дежурного офицера. Агрессивные, неправомерные действия администрации и персонала тюрьмы Форт-Дикс создают угрозу для здоровья и жизни Ярошенко», – отмечает СПЧ.

Также отмечается, что «Ярошенко неоднократно жаловался на то, что ему не оказывается надлежащая медицинская, в том числе зубоврачебная помощь». В сообщении также говорится, что в отношении росиянина «вводились неоправданные ограничения на покупки продуктов питания и предметов первой необходимости в тюремном магазине. Имел место отказ в посещении осужденного православным священником».

«Совет глубоко обеспокоен в связи с нарушениями прав российского гражданина. Прошу Вас, уважаемый господин Посол, довести до властей США озабоченность правозащитников ситуацией вокруг Константина Ярошенко для принятия срочных мер по обеспечению его прав и созданию цивилизованных условий содержания гражданина России», – говорится в обращении СПЧ к Джону Хантсману.

Ранее уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова подготовила письмо в генпрокуратуру США с просьбой перевести Константина Ярошенко в российскую тюрьму. До этого супруга Константина Ярошенко сообщила об опасениях мужа, что из-за состояния здоровья он не выйдет живым из карцера. Ярошенко на месяц помещен в карцер якобы из-за стычки с другим заключенным.

Константин Ярошенко был осужден в 2011 году по обвинению в подготовке сговора с целью доставки крупной партии наркотиков в США. Летом 2017 года он написал письмо президенту России Владимиру Путину с просьбой обсудить его экстрадицию на встрече с Дональдом Трампом.