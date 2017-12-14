Ярошенко в американской тюрьме отправили в карцер

Отбывающий наказание в американской тюрьме российский летчик Константин Ярошенко на месяц помещен в карцер, сообщила его супруга Виктория Ярошенко со ссылкой на слова мужа.

«Он мне вчера сказал (по телефону), в течение 30 дней он на связь не выйдет, не разрешают звонить. На 30 дней в карцер, говорит», – сказала Виктория Ярошенко, добавив, что у мужа «начал желудок болеть, сердце, голова постоянно кружится», передает ТАСС.

Она заявила, что ее муж еще в апреле говорил о провокациях со стороны начальника тюрьмы, а о состоянии здоровья Константина Ярошенко не заботятся, хотя «у него дизентерия, диарея полтора месяца идет».

Накануне сообщалось, что Ярошенко помещен в изолятор из-за стычки с другим заключенным, об этом говорил представитель генконсульства России в Нью-Йорке Алексей Топольский.