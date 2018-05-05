У Ярошенко произошла стычка с заключенным в тюрьме в США

Российский летчик Константин Ярошенко, отбывающий срок в американской тюрьме, помещен в изолятор из-за стычки с другим заключенным, сообщил представитель генконсульства России в Нью-Йорке Алексей Топольский.

«Он находится сейчас в изоляторе. Его туда поместили в связи с тем, что была некая стычка с заключенными», – передает ТАСС слова Топольского.

Он отметил, что это, скорее всего, был бытовой конфликт, в ходе которого кто-то ударил Ярошенко. Россиянин сейчас находится «в удовлетворительном, нормальном состоянии», он помещен в изолятор для его безопасности, и это не дисциплинарная мера. Представители генконсульства с ним встречались в пятницу, никаких просьб он не высказывал.

Топольский добавил, что изоляция – это временно, «пока ситуация не стабилизируется, пока они не смогут убедиться в том, что есть возможность обеспечить его безопасность от каких-то угроз со стороны других заключенных, не прибегая к мерам изоляции».

Ранее в субботу жена российского летчика Виктория Ярошенко сообщила, что уже пятый день не знает о местонахождении мужа, после того, как его 30 апреля надзиратели увели из камеры, сообщали «Известия».

«По сей день я не знаю, где он находится и что с ним происходит, – сказала она.

Адвокат Ярошенко Алексей Тарасов выразил надежду, что летчика поместили на лечение, а не в карцер, передает РИА «Новости».

«По словам сокамерников, его поместили в «сегрегацию», то есть отделили от остальных. Мы пытались установить контакт с тюремной администрацией, просили организовать телефонный звонок с Ярошенко, но пока такой возможности не было», – пояснил он.

Напомним, в апреле сообщалось, что президент США Дональд Трамп не нашел «оснований для помилования» Ярошенко.

Ранеее Ярошенко рассказала об издевательствах над россиянином в тюрьме США.

В феврале российские дипломаты требовали от Соединенных Штатов обеспечить нормальные условия содержания Ярошенко.