Москалькова решила добиваться возвращения в Россию летчика Ярошенко

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова подготовила письмо в генпрокуратуру США с просьбой перевести летчика Константина Ярошенко в российскую тюрьму, сообщили в пресс-службе федерального омбудсмена.

«Я пытаюсь добиться возвращения Ярошенко на родину для дальнейшего отбывания наказания в России. Решение этого вопроса осложняется тем, что между Россией и США отсутствует соглашение о передаче заключенных в другую страну. Но в соответствии с принципом взаимности этот вопрос может быть решен положительно», – передает РАПСИ слова Москальковой.

Кроме того, омбудсмен направила обращение в гос органы США, контролирующие деятельность американской пенитенциарной системы.

«Я описала состояние его здоровья, просила обеспечить ему медицинскую помощь и соответствующие условия содержания под стражей», – цитирует Москалькову пресс-служба.

Российский летчик Константин Ярошенко, отбывающий 20-летний срок в американской тюрьме, опасается, что из-за состояния здоровья не выйдет живым из карцера.

Ранее сообщалось, что Ярошенко на месяц помещен в карцер якобы из-за стычки с другим заключенным.

В феврале 2017 года российские дипломаты требовали от Соединенных Штатов обеспечить нормальные условия содержания Ярошенко.

Напомним, в апреле 2018 года супруга летчика рассказала, что Константин Ярошенко терпит издевательства со стороны нового администратора исправительного учреждения уже на протяжении трех месяцев.