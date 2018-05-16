Москалькова решила добиваться возвращения в Россию летчика Ярошенко

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16 мая, среда  |  Последнее обновление — 12:06  |  vz.ru
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Как избавить Россию от роли «сырьевого придатка Запада»

Россия делает ставку на бурный рост несырьевого экспортаФото: Павел Лисицын/РИА «Новости»
Россия должна избавиться от ярлыка «всемирной бензоколонки» и «сырьевого придатка Запада». В суперуказе Владимира Путина поставлена крайне амбициозная задача – удвоить несырьевой российский экспорт на мировой рынок. Специалисты признают, что сделать это будет крайне сложно – но все же возможно. Каким же образом? Подробности...
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США хотят выбить из российского программиста тайны «доллара 2.0»

Александр Винник может быть интересен США как ключ к клиентам созданной им биржи по торговле криптовалютамиФото: Giannis Papanikos/AP/ТАСС
США объявили охоту еще на одного российского программиста – задержанного в Греции Александра Винника. И хотя это далеко не первый подобный случай, история Винника содержит в себе нечто особенное. Судя по всему, она связана с попыткой Вашингтона контролировать одну из новейших интернет-технологий. Подробности...
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Как можно улучшить единственный российский авианосец

Некоторые недостатки «Кузнецова» критикуют скорее по инерции, нежели по справедливостиФото: Андрей Лузик/ТАСС
Россия приступила к модернизации важнейшего корабля своего ВМФ – авианосца «Адмирал Кузнецов». На что будут потрачены десятки миллиардов рублей, официально не сообщается. Тем не менее, вполне можно проанализировать, какие именно параметры корабля нуждаются в улучшении и насколько реально эти планы осуществить. Подробности...
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Министр обороны СССР попал под суд инквизиции

Костры у здания Литовского сейма в память погибших во время захвата Вильнюсской телебашниФото: Владимир Гулевич/Фотохроника ТАСС
Близится к концу циничный, но показательный спектакль, известный как «дело 13 января». Главного обвиняемого – бывшего министра обороны СССР Дмитрия Язова – литовская прокуратура потребовала приговорить к высшей мере наказания. Это тот случай, когда России стоило бы вмешаться в процесс, введя против Литвы свои санкции. И отнюдь не из-за маршала Язова. Подробности...
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К трагедии в Кемерово могла привести целая серия нарушений

Если бы не ряд нарушений, трагедия в ТРЦ «Зимняя вишня» в Кемерово могла бы быть менее масштабнойФото: Максим Киселев/РИА «Новости»
Чудовищный пожар в Кемерово немедленно вызвал массу и официальных версий, и слухов о его причинах. Уже сейчас, исходя из свидетельств очевидцев, можно выделить ряд нарушений, превративших возгорание в одну из самых страшных трагедий такого рода в современной России. Их насчитывается как минимум шесть. Подробности...
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Крымский мост снял тяжелую психологическую проблему

Андрей Бабицкий, журналист
Казалось бы, ну ладно: мост – это прекрасно, чудо архитектурной и инженерной мысли, красавец, транспортная артерия. Всем это понятно. Но он выполнил, на мой взгляд, иную важнейшую функцию. Подробности...

Как уличные политики перекрывают Москве транзит в Иран

Надана Фридрихсон, телеведущая, эксперт по Ближнему Востоку
В Армении новый премьер-министр, США в одностороннем порядке вышли из ядерной сделки с Ираном (ЕС против, Израиль – за), протесты в Грузии. Казалось бы, три параллельных события. Но все они – элементы общей картины. Подробности...

Кудрин поставил крест на своих амбициях в большой политике

Эдуард Биров, журналист
Алексей Кудрин согласился стать председателем Счетной палаты, и это не менее важное для России решение, чем назначение нового Кабинета министров. Подробности...
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          Москалькова решила добиваться возвращения в Россию летчика Ярошенко

          16 мая 2018, 10:43

          Текст: Дмитрий Зубарев

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          Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова подготовила письмо в генпрокуратуру США с просьбой перевести летчика Константина Ярошенко в российскую тюрьму, сообщили в пресс-службе федерального омбудсмена.

          «Я пытаюсь добиться возвращения Ярошенко на родину для дальнейшего отбывания наказания в России. Решение этого вопроса осложняется тем, что между Россией и США отсутствует соглашение о передаче заключенных в другую страну. Но в соответствии с принципом взаимности этот вопрос может быть решен положительно», передает РАПСИ слова Москальковой.

          Кроме того, омбудсмен направила обращение в гос органы США, контролирующие деятельность американской пенитенциарной системы.

          «Я описала состояние его здоровья, просила обеспечить ему медицинскую помощь и соответствующие условия содержания под стражей»,  цитирует Москалькову пресс-служба.

          Российский летчик Константин Ярошенко, отбывающий 20-летний срок в американской тюрьме, опасается, что из-за состояния здоровья не выйдет живым из карцера.

          Ранее сообщалось, что Ярошенко на месяц помещен в карцер якобы из-за стычки с другим заключенным.

          В феврале 2017 года  российские дипломаты требовали от Соединенных Штатов обеспечить нормальные условия содержания Ярошенко.

          Напомним, в апреле 2018 года супруга летчика рассказала, что Константин Ярошенко терпит издевательства со стороны нового администратора исправительного учреждения уже на протяжении трех месяцев.


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