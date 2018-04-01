Жена Ярошенко рассказала об издевательствах над россиянином в тюрьме США

Константин Ярошенко, отбывающий 20-летний срок лишения свободы в американской тюрьме, терпит издевательства со стороны нового администратора исправительного учреждения уже на протяжении трех месяцев, сообщила супруга российского летчика.

«Константин позвонил, сказал, что уже три месяца терпит издевательства со стороны нового охранника, то есть это даже не охранник, а администратор», – сказала собеседница ТАСС.

Она сообщила, что администратор постоянно производит немотивированные личные досмотры Ярошенко, не объясняя причин – «из толпы выдергивает, к стенке приставляет, начинает обыскивать».

По ее словам, Ярошенко выражал опасения, что сотрудники тюрьмы могут подбросить ему наркотики, после чего он может получить пожизненное заключение.

Супруга летчика сообщила, что оповестила об этом российское посольство в Вашингтоне, а также адвокатов осужденного.

В субботу российские дипломаты в США потребовали от администрации тюрьмы, где находится Ярошенко, обеспечить его права и выразили обеспокоенность сообщениями об издевательствах над россиянином.

В феврале российские дипломаты требовали от Соединенных Штатов обеспечить нормальные условия содержания Ярошенко.