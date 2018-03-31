Посольство России отреагировало на сообщения об издевательствах над Ярошенко

Российское посольство в США обеспокоено сообщениями об издевательствах в американской тюрьме над летчиком Константином Ярошенко и намерено добиваться обеспечения его содержания в соответствии с международными стандартами.

«Крайнее беспокойство вызывает поступившая информация об издевательствах над Константином Ярошенко, находящемся в заключении в американской тюрьме. Потребовали от администрации учреждения прекратить нарушение фундаментальных прав российского гражданина», – говорится в заявлении посольства.

Дипломаты пообещали добиваться обеспечения властями США условий содержания Константина Ярошенко, соответствующих международным стандартам, передает РИА «Новости».

В феврале российские дипломаты потребовали от Соединенных Штатов обеспечить нормальные условия содержания летчика Константина Ярошенко, заточенного в американскую тюрьму Форт-Дикс на 20 лет.