Ярошенко боится не выйти живым из карцера в американской тюрьме

Российский летчик Константин Ярошенко, отбывающий 20-летний срок в американской тюрьме, опасается, что из-за состояния здоровья не выйдет живым из карцера, сообщила его супруга Виктория.

По ее словам, около недели назад Константина перевели в карцер якобы из-за конфликта в тюрьме. «Вроде как его кто-то ударил, и Константина изолировали от хулиганов. Но почему наказание несет человек, который не виновен, я не понимаю», – приводит ее слова РИА «Новости».

«Он сказал мне: «Я не знаю, смогу ли я выйти оттуда живой, мне сейчас уже плохо. Если мне в самое ближайшее время не окажут помощь, умоляю тебя, сделай что-нибудь. Не уверен, что я доживу этот месяц, чтобы выйти из карцера». Вот все, что он мне сказал», – добавила Ярошенко.

По ее словам, длительное время Константин страдает от расстройства желудка, лечение антибиотиками не помогло. Виктория рассказала, что раньше он ел рис и пил много воды, чтобы не было обезвоживания, но сейчас «у него камера два на три с железным лежаком, воды нет, начались головокружения, желудок начал болеть». При этом, по ее словам, охранники приносят ему только кофе с молоком и бутерброды, которые он есть не может.

Ранее сообщалось, что Ярошенко на месяц помещен в карцер якобы из-за стычки с другим заключенным.