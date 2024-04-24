Пентагон заявил о готовности поставить оружие Киеву в течение нескольких дней после одобрения Конгресса

Tекст: Денис Тельманов

«Мы ожидаем, что могли бы поставить помощь в течение нескольких дней», – приводит слова Райдера ТАСС.

Райдер отметил, что для начала поставок необходимо, чтобы соответствующий законопроект обрел силу закона, для чего проект должен одобрить Конгресс и подписать президент США Джо Байден.

Размер нового пакета помощи пока не разглашается. Ранее агентство Reuters сообщило, что администрация Байдена готовит для Киева пакет военной помощи на 1 млрд долларов.

Палата представителей Конгресса США уже одобрила законопроекты об оказании военной помощи Украине, Израилю и Тайваню, а также о конфискации замороженных активов России. Теперь законопроекты должен одобрить Сенат.

МИД РФ заявил, что предоставление военной помощи Киеву только осложняет урегулирование конфликта на Украине.

США являются одним из основных поставщиков оружия Украине.

Ранее сообщалось, что пакет законопроектов, предусматривающий в том числе выделение военной помощи Киеву, прошел процедурное голосование в Сенате Конгресса США.

Объем пакета составляет 95 млрд долларов и включает, в частности, 61 млрд долларов для Украины, 26 млрд долларов для Израиля, а также средства на оказание гуманитарной помощи мирному населению в зонах конфликта, в том числе в секторе Газа.