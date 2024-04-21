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Сенатор допустил возобновление военных поставок США Украине до конца следующей недели
США могут возобновить военные поставки Украине, включая ракеты ATACMS, уже к концу следующей недели, заявил глава сенатского комитета по разведке Марк Уорнер.
Он предположил, что сенаторы во вторник-среду утвердят и представят на подпись президенту США Джо Байдену законопроект о выделении Киеву 61 млрд долларов, сообщает РИА «Новости».
Сенатор подтвердил, что поставки будут включать средства дальнего огневого поражения, в том числе ракеты ATACMS.
Ранее Палата представителей Конгресса США одобрила законопроекты об оказании военной помощи Украине, Израилю и Тайваню. Объем пакета составил 95 млрд долларов, из которых 60 млрд долларов предназначены для Украины.