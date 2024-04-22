После выборов новый президент США – кто бы им ни стал – может справедливо заявить: мол, мы дали Украине все карты в руки. Можете победить – побеждайте, не можете – договаривайтесь. Не сделали этого? Это уже не наши заботы.3 комментария
Делегация Пентагона прибыла в Нигер для вывода войск США
Делегация Пентагона прибыла в Нигер по вопросу «упорядоченного вывода» сил США из страны, сообщил американский чиновник.
Он подтвердил, что небольшая делегация из Минобороны США и Africom обсуждают детали вывода американских военных, передает РИА «Новости».
Ранее журналист New York Times Эрик Шмитт заявил, что США сообщили Нигеру о намерении вывести тысячу военных из страны в ближайшее время.
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