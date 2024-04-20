Создается впечатление, что в Германии и в мире нет ничего более трагичного и важного, чем права трансгендерных людей. Украина где-то далеко на втором месте. Идет хорошо оплачиваемая пропаганда трансперехода уже не только среди молодежи, но и среди детей.13 комментариев
США решили вывести из Нигера тысячу военных
NYT и Reuters: США выведут из Нигера тысячу военных
Соединенные Штаты Америки сообщили Нигеру о намерении вывести тысячу военных из страны в ближайшее время, сообщил журналист New York Times Эрик Шмитт.
По данным источника Reuters, замглавы госдепа Курт Кэмпбелл и премьер-министр Нигера достигли договоренности о выводе американских военных, передает РИА «Новости».
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