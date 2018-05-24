Составлен рейтинг богатейших наследников России

Сын совладельца ПАО «Лукойл» Вагита Алекперова Юсуф вновь стал лидером в рейтинге самых богатых наследников России, составленном Forbes.

Рейтинг составлен изданием в третий раз. Всего в списке представлены 20 семей, где на каждого ребенка приходится не менее 2,3 млрд долларов.

Методика его составления заключается в том, что эксперты издания разделяют состояние каждого миллиардера на всех его признанных детей. При этом в расчетах не учитывается супружеская доля.

В итоге самым богатым наследником вновь был признан Юсуф Алекперов, единственный сын президента «Лукойла» Вагита Алекперова. Доля его состояния оценивается в 17 млрд долларов.

На втором и третьем местах – двое детей основного владельца «Новатэка» и «Сибура» Леонида Михельсона (по 8,9 млрд долларов на каждого ребенка).

На четвертом и пятом местах оказались дети владельца «Еврохима» Андрея Мельниченко (по 7,3 млрд долларов).

В рейтинге 2018 года появились два новых участиника – сын основателя IPG Photonics Валентина Гапонцева Денис и сын совладельца Evraz Александра Фролова Александр.

Ранее Forbes сообщал, что число миллиардеров в России увеличилось с 96 до 106, а совокупное состояние двухсот богатейших бизнесменов в 2017 году выросло до 485 млрд долларов, увеличившись на 25 млрд долларов (5,4%).