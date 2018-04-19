В России стало больше миллиардеров

Число миллиардеров в России увеличилось с 96 до 106, а совокупное состояние двухсот богатейших бизнесменов в 2017 году выросло до 485 млрд долларов, увеличившись на 25 млрд долларов (5,4%).

В число богатейших предпринимателей вошли те, чье состояние превышает 500 млн долларов, а в первую десятку попали те, чье состояние – не меньше 12,5 млрд долларов, сообщает Forbes.

Рейтинг возглавил бенефициар НЛМК Владимир Лисин – его состояние оценивается в 19,1 млрд долларов. Лисин возглавляет рейтинг самых богатых российских бизнесменов уже в третий раз; ранее он был лидером два года подряд – в 2010 и в 2011 годах. Его среднее состояние с 2004 по 2018 год составило 14 млрд долларов.

На втором месте расположился Алексей Мордашов – 18,7 млрд долларов.

Также в первую десятку вошли еще три представителя металлургической отрасли: совладелец «Норильского никеля» Владимир Потанин (15,9 млрд долларов), акционер «Русала» Виктор Вексельберг (14,4 млрд долларов) и основной владелец «Металлоинвеста» Алишер Усманов с состоянием в 12,5 млрд долларов.

Отмечается, что состояние Усманова сократилось на 2,7 млрд долларов из-за снижения оценки других его активов.

Прежний лидер рейтинга, совладелец «Сибура» и «Новатэка» Леонид Михельсон, потерял 400 млн долларов (состояние уменьшилось до 18 млрд долларов) и занял третью строчку.

Состояние партнера Михельсона по «Сибуру» и «Новатэку» Геннадия Тимченко осталось на прежнем уровне – 16 млрд долларов.

Крупнейший акционер «Лукойла» Вагит Алекперов разбогател на 1,9 млрд долларов (состояние увеличилось до 16,4 млрд долларов), владелец «Еврохима» Андрей Мельниченко – на 2,3 млрд долларов (до 15,5 млрд долларов), основной владелец LetterOne и «Альфа-групп» Михаил Фридман – на 700 млн в долларов (до 15,1 млрд долларов).

Напомним, в апреле российские бизнесмены за день потеряли 12 млрд долларов после того, как инвесторы на фоне новых американских санкций устроили распродажу российских активов.