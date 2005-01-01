Крымский мост снабдили метеолокаторами

Росгидромет создал и запустил метеорадиолокационное поле в районе Крымского моста, которое позволит давать точные прогнозы погодных явлений на всем протяжении сооружения, заявил руководитель ведомства Максим Яковенко.

«Когда автомобилист или мотоциклист подъезжает к мосту, он на специальном табло может посмотреть точный прогноз развития опасных природных явлений для всей трассы Крымского моста. Данный прогноз обновляется каждые 15 минут», – передает ТАСС слова Яковенко.

Данные на табло позволят водителю определить: ехать или переждать непогоду. Автолюбители, по словам Яковенко, получат возможность оценить риск возникновения тумана, осадков или сильного ветра и гроз.

Напомним, во вторник, 15 мая президент Владимир Путин открыл движение по автодорожной части Крымского моста; это было сделано за полгода до объявленного ранее срока. На следующий день одновременно с двух берегов Керченского пролива открылся проезд для легкового транспорта и пассажирских автобусов через Крымский мост.

За первый час работы по Крымскому мосту проехали более 1 тыс. автомобилей.

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала об уникальности и масштабности проекта строительства моста через Керченский пролив.