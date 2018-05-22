Сеул оценил вероятность успешного проведения саммита КНДР – США

Глава управления по нацбезопасности в администрации президента Южной Кореи Чон Ый Ен заявил, что запланированный на 12 июня саммит лидеров КНДР и США почти наверняка состоится согласно плану.

«Мы полагаем, что шанс того, что саммит КНДР-США состоится согласно плану, составляет 99,9%. Но мы готовимся к различным возможным развитиям», – передает РИА «Новости» со ссылкой на Ренхап слова советника южнокорейского президента по безопасности.

Чон Ый Ен сопровождает Мун Чжэ Ина в ходе его визита в США.

«Южная Корея и США обменивались даже мельчайшей информацией и остаются в тесном взаимодействии. Мы провели рабочие встречи на различных уровнях, чтобы обсудить, как направить КНДР в том направлении, в котором мы бы хотели, и я полагаю, что нынешние переговоры (лидеров Южной Кореи и США – прим. ВЗГЛЯД) будут хорошими», – подчеркнул Чон Ый Ен.



Напомним, 18 мая председатель северокорейского комитета по мирному объединению Ли Сон Гвон заявил, что Северная Корея может заморозить диалог с Южной Кореей. Пхеньян при этом раскритиковал Сеул за участие в совместных с США военных учениях.

Перед этим СМИ сообщили, что Пхеньян отменил саммит с Южной Кореей из-за продолжения совместных учений Сеула и Вашингтона.

Президенты США и Южной Кореи Дональд Трамп и Мун Чжэ Ин провели в воскресенье телефонный разговор, в котором обсудили меры реагирования на угрозы КНДР отказаться от диалога.