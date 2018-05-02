Россия впервые за 19 лет снизила расходы на оборону

Россия в прошлом году впервые за 19 лет снизила военные расходы – на 13,9 млрд долларов, следует из доклада Стокгольмского международного института исследований проблем мира (SIPRI) о состоянии мировой торговли оружием и тенденциях в военных расходах основных стран-игроков.

Эксперты зафиксировали серьезное сокращение расходов на армию в России. В 2017 году их уровень упал на 20% и составил 66,3 млрд долларов, что является первым случаем снижения с 1998 года. В мире урезание российского военного бюджета на 13,9 млрд долларов оказалось крупнейшим за весь прошлый год, передает ТАСС.

«Модернизация армии остается приоритетом для России, однако переживаемые страной с 2014 года экономические проблемы ограничили военный бюджет», – считает старший научный сотрудник SIPRI Симон Веземан, который особо выделил сокращение поступлений от продажи российской нефти.

В результате уменьшения военных расходов России в 2017 году их доля снизилась с 5,5% – до 4,3% ВВП страны. Несмотря на это, российский показатель продолжает оставаться самым высоким в Восточной Европе. В прошлом году на российский военный бюджет пришелся 91% совокупных субрегиональных расходов на армию.

Вместе с тем, общий объем затрат на военные нужды в мире увеличился в 2017 году на 1,1% по сравнению с 2016 годом и составил 1,7 трлн долларов. Военные расходы составили 2,2% глобального ВВП или 230 долларов на каждого жителя Земли. Среди главных мировых тенденций также выделяется рост военных ассигнований Китая, продолжающийся более 20 лет, а также сохранение прошлогоднего уровня этой позиции в бюджете США. В качестве основной причины роста мировых расходов на оборону авторы доклада указывают рост военных ассигнований в Азии, Океании и на Ближнем Востоке, в таких странах как Китай, Индия и Саудовская Аравия.

США продолжают оставаться мировым лидером в области военных расходов. В 2017 они были больше, чем совокупные траты семи следующих за ними в списке стран – 610 млрд долларов. По сравнению с 2016 годом никаких изменений не произошло.

В Азии и Океании лидером по военным расходам по-прежнему остается Китай, который в 2017 году увеличил их на 5,6%, доведя до 228 млрд долларов. Поднебесная показала самый большой их рост в абсолютных цифрах – 12 млрд долларов. Доля страны в мировом объеме возросла с 5,8% в 2008 до 13% в 2017 году. За Китаем в регионе следует Индия с 63,9 млрд долларов в 2017 году, что по сравнению с предыдущим годом означает увеличение военных ассигнований на 5,5%. Третью строчку занимает Южная Корея, потратившая на оборону 39,2 млрд долларов, что на 1,7% больше, чем в 2016 году.

Частично «из-за ощущения угрозы, исходящей от России» страны Западной и Центральной Европы увеличили в прошлом году свои военные расходы на 12% и 1,7% соответственно. В тех из них, что входят в НАТО, это произошло на основе внутриблоковых договоренностей. Совокупные расходы всех 29 стран НАТО составили 900 млрд долларов или 52% глобальных военных ассигнований.

На Ближнем Востоке расходы на военные цели поднялись на 6,2%. После сокращения своего военного бюджета в 2016 году Саудовская Аравия нарастила его в прошлом году на 9,2%. С общим объемом в 69,4 млрд долларов в 2017 году она оказалась на третьем месте в мире. Следом за ней в регионе идут Иран (+9%) и Ирак (+22%). В 2017 в этой части мира используемая на военные цели доля ВВП была самой большой - 5,2%. Ни один другой регион не потратил на армию более 1,8% ВВП.