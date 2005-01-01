Порошенко пообещал политическую приманку для крымских татар

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18 мая, пятница  |  Последнее обновление — 23:13  |  vz.ru
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Крупнейший металлургический завод Украины оказался смертельно опасным

В Криворожстали удваивают прибыль, заставляя работать на неисправной техникеФото: facebook.com/ArcelorMittalUA
Серия смертей и технологических нарушений вынудила персонал заблокировать работу одного из крупнейших украинских заводов. Работники доведены до отчаяния из-за ужасающей ситуации с техникой безопасности. И это притом что «АрселорМиттал Кривой Рог» показывает за последние годы рекордную прибыль – в то время, когда многие другие украинские заводы массово закрываются. Подробности...
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Почему призывы к уничтожению Крымского моста опасны для всего мира

Американский журналист Том Роган получил свои 15 минут славы на постсоветском пространстве благодаря призывам разбомбить Крымский мостФото: кадр из видео
Почему официальный Киев с таким воодушевлением воспринял призыв американского журналиста Тома Рогана разбомбить Крымский мост, легко объяснимо. Но резкая реакция российского Следственного комитета многим кажется чрезмерной. Это не так. Роган и его единомышленники вряд ли понимают, к чему они на самом деле призывают. Подробности...
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Как остановить «запрограммированное вымирание» России

России необходим «демографический рывок», чтобы не дать мрачным прогнозам ООН о сокращении численности населения сбытьсяФото: Валерий Шарифулин/ТАСС
Десять миллионов человек населения может потерять Россия в ближайшие тридцать лет – по крайней мере, так пророчит прогноз ООН. Специалисты не исключают подобный сценарий, однако высказываются и рецепты того, как можно было бы избежать столь катастрофического падения численности населения. Подробности...
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Разведка Германии повесила на Россию еще одно «преступление против Европы»

Каталонский кризис по-прежнему далек от разрешенияФото: Jordi Boixareu/Z\UMA/Global Look Press
О недавнем каталонском кризисе вроде бы все уже забыли, но в период особенно острого противостояния России и Запада он вновь оказался полезен. Москву уже обвиняли в том, что она способствует отделению Каталонии от Испании, но теперь это делает внутренняя разведка ФРГ, причем в терминах, знакомых нам по «делу Скрипалей». На что рассчитывают немцы? Подробности...
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К трагедии в Кемерово могла привести целая серия нарушений

Если бы не ряд нарушений, трагедия в ТРЦ «Зимняя вишня» в Кемерово могла бы быть менее масштабнойФото: Максим Киселев/РИА «Новости»
Чудовищный пожар в Кемерово немедленно вызвал массу и официальных версий, и слухов о его причинах. Уже сейчас, исходя из свидетельств очевидцев, можно выделить ряд нарушений, превративших возгорание в одну из самых страшных трагедий такого рода в современной России. Их насчитывается как минимум шесть. Подробности...
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Кто защитит Крымский мост

Владимир Ворожцов, генерал-майор внутренней службы (в отст.)
Слышу на многочисленных теледебатах шумные обсуждения безопасности пущенного в эксплуатацию Крымского моста. А ведь в России уже более ста лет существуют войска, которые этим занимались и занимаются... Не все, конечно, об этом знают. Подробности...

Почему России не нужны русские?

Антон Крылов, журналист
Безусловно, статус гражданина России – звучит гордо, и абы кому его раздавать не стоит. Но почему русские люди с русскими именами и фамилиями, чьи предки веками жили на территории России, вынуждены зависеть от прихоти чиновника? Подробности...
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О чём помалкивают наши трубадуры свободы

Сергей Шаргунов, Писатель, журналист, депутат Государственной думы
Сегодня у посольства Украины собираются люди, чтобы поддержать главного редактора РИА «Новости Украина» Кирилла Вышинского. Его обвиняют в государственной измене в стране победившей демократии. Подробности...
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      Путин открыл Крымский мост

      Владимир Путин принял участие в торжественном открытии автомобильной части моста через Керченский пролив. Президент испытал мост на прочность, будучи за рулем КамАЗа в колонне из трех десятков грузовиков. Путь от Краснодарского края до Республики Крым занял 16 минут
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          Порошенко пообещал политическую приманку для крымских татар

             18 мая 2018, 22:35
          Фото: Christophe Gateau/DPA/ТАСС
          Текст: Антон Антонов

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          Киев связывает особый статус Крыма с правом крымско-татарского народа на самоопределение в составе Украины, об этом будет сказано в украинской конституции, заявил президент Украины Петр Порошенко.

          Рабочая группа, которая готовит изменения в конституцию, предлагает закрепить за крымскими татарами как за коренным народом Украины статус источника особого статуса Автономной Республики Крым (так регион назывался, когда входил в состав Украины), передает 112.ua.

          Порошенко подчеркнул, что изменения в конституции «должны закрепить неотъемлемое право крымско-татарского народа как коренного народа Украины на самоопределение в составе независимого Украинского государства». По его словам, именно это право и предлагается считать «источником особого статуса» Крыма «как неотъемлемой составляющей единой Украины».

          Кроме того, согласно предложениям рабочей группы, в случае угрозы «государственному суверенитету Украины» президент Украины сможет ввести в Крыму «особый режим управления» – назначить «специального государственного урядника». При этом соответствующие полномочия местных органов власти будут прекращены.

          Крымчанам предлагается создать Крымскую раду, которая должна стать представительным органом, а особенности избрания депутатов из числа крымских татар будут прописаны в отдельном законе.

          Порошенко заявил, что Украина не допустит «ошибок прошлого». В ближайшее время рабочая группа должна завершить подготовку изменений в конституцию и передать проект на рассмотрение конституционной комиссии.

          18 мая на Украине – День памяти жертв геноцида крымско-татарского народа и День борьбы за права крымско-татарского народа.

          Напомним, Порошенко также анонсировал закон о крымских «коллаборационистах».

          Газета ВЗГЛЯД рассказывала, какие цели преследует Порошенко, предлагая «дать Крыму статус национальной культурной автономии крымских татар» и «убрать особый статус у Севастополя».

          Отметим, что после воссоединения с Россией крымско-татарский язык стал одним из государственных в Крыму. Президент России Владимир Путин подписал указ «О мерах по реабилитации армянского, болгарского, греческого, итальянского, крымско-татарского и немецкого народов и государственной поддержке их возрождения и развития».


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