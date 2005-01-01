Порошенко пообещал политическую приманку для крымских татар

Киев связывает особый статус Крыма с правом крымско-татарского народа на самоопределение в составе Украины, об этом будет сказано в украинской конституции, заявил президент Украины Петр Порошенко.

Рабочая группа, которая готовит изменения в конституцию, предлагает закрепить за крымскими татарами как за коренным народом Украины статус источника особого статуса Автономной Республики Крым (так регион назывался, когда входил в состав Украины), передает 112.ua.

Порошенко подчеркнул, что изменения в конституции «должны закрепить неотъемлемое право крымско-татарского народа как коренного народа Украины на самоопределение в составе независимого Украинского государства». По его словам, именно это право и предлагается считать «источником особого статуса» Крыма «как неотъемлемой составляющей единой Украины».

Кроме того, согласно предложениям рабочей группы, в случае угрозы «государственному суверенитету Украины» президент Украины сможет ввести в Крыму «особый режим управления» – назначить «специального государственного урядника». При этом соответствующие полномочия местных органов власти будут прекращены.

Крымчанам предлагается создать Крымскую раду, которая должна стать представительным органом, а особенности избрания депутатов из числа крымских татар будут прописаны в отдельном законе.

Порошенко заявил, что Украина не допустит «ошибок прошлого». В ближайшее время рабочая группа должна завершить подготовку изменений в конституцию и передать проект на рассмотрение конституционной комиссии.

18 мая на Украине – День памяти жертв геноцида крымско-татарского народа и День борьбы за права крымско-татарского народа.