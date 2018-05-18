Порошенко анонсировал закон о крымских «коллаборационистах»

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что закон «О гражданстве Украины» разделят на два разных документа, одним из которых станет «закон о коллаборационистах».

«В этом проекте были нормы, с одной стороны защищают не только крымских татар, но и украинцев, которые оказались на оккупированной территории и были вынуждены под давлением принять российское гражданство, и закон должен защитить их. Но есть отдельная, небольшая часть граждан, которые добровольно стали коллаборационистами – пошли работать в полицию, ФСБ, органы власти», – приводит слова Порошенко его пресс-служба.

По его словам, он отозвал из Рады законопроект о гражданстве, чтобы исключить из него «норму относительно коллаборационистов». Порошенко пояснил, что планируется создание отдельного «закона о коллаборационистах».

«Разделим два этих проекта. Первый проект – закон о гражданстве и защите украинского гражданства. С другой стороны, законом о коллаборационистов мы урегулируем вопрос по той, пусть и небольшой, категории граждан, которые должны получить абсолютную справедливую реакцию украинского законодательства, украинского закона и государства», – отметил украинский президент.

В среду Порошенко приостановил рассмотрение законопроекта, по которому можно лишать участвовавших в выборах президента России крымчан гражданства Украины.

Ранее Верховная рада приняла на рассмотрение законопроект, предлагающий лишить украинского гражданства крымчан, которые добровольно участвовали в российских выборах.

20 апреля президент Украины Петр Порошенко внес на рассмотрение Верховной Рады как неотложный законопроект № 8297 «О внесении изменений в Закон Украины «О гражданстве Украины» относительно усовершенствования отдельных положений», которым предлагается лишать украинского гражданства за участие в выборах в российском Крыму.