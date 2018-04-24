Рада собралась лишить крымчан украинского гражданства

В Верховной раде рассматривают законопроект, предлагающий лишить украинского гражданства крымчан, которые добровольно участвовали в российских выборах, сообщила депутат Рады Ирина Луценко.

По ее словам, «в законе прописано, что лишаться гражданства Украины будут лица, которые, воспользовавшись определенными возможностями, приняли участие в выборах в другой стране или служат в армии другой страны», передает РИА «Новости».

При этом уголовные дела за эти действия обещают не возбуждать, передает «Крыминформ».

Она сказала, что тех жителей Крыма, которые «получили гражданство другой страны под давлением», украинского гражданства лишать не будут. Речь идет о получивших гражданство, «чтобы не попасть в тюрьму, сберечь жизнь или кормить семью».

Изменения в закон «О гражданстве» уже зарегистрированы, их изучают в профильном комитете украинского парламента.