Порошенко отозвал законопроект о лишении крымчан гражданства

Президент Украины Петр Порошенко приостановил рассмотрение законопроекта, по которому можно лишать участвовавших в выборах президента России крымчан гражданства Украины.

«Президент Украины отозвал свой скандальный законопроект о гражданстве, который угрожал потерей гражданства Украины жителям Крыма», – написала юрист Алена Лунева в своем Facebook.

На сайте Рады законопроект также значится как отложенный.

Ранее Верховная рада приняла на рассмотрение законопроект, предлагающий лишить украинского гражданства крымчан, которые добровольно участвовали в российских выборах.

20 апреля президент Украины Петр Порошенко внес на рассмотрение Верховной Рады как неотложный законопроект № 8297 «О внесении изменений в Закон Украины «О гражданстве Украины» относительно усовершенствования отдельных положений», которым предлагается лишать украинского гражданства за участие в выборах в российском Крыму.