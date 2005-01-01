Минобороны указало на усиление защиты Арктики сверхзвуковыми ракетоносцами

Защита Арктики усиливается сверхзвуковыми ракетоносцами Ту-160, заявил командующий дальней авиацией ВКС России Сергей Кобылаш.

«В этом году планируем перелететь в Анадырь еще самолетами Ту-160», – приводит его слова «Красная звезда».

Кобылаш подчеркнул стратегическое значение Арктики, с чем связано осваивание новых аэродромов, а также «изделий, которые позволят обеспечить безопасность страны», передает РИА «Новости».

Командующий дальней авиацией отметил, что в 2017 году Ту-22М3 впервые выполнили посадки в Анадыре и Воркуте, передает ТАСС.

Кроме того, Россия расширяет международную географию полетов сверхзвуковыми ракетоносцами. Полеты, в частности, «выполнялись на экватор, в Индонезию».