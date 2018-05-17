В ООН выразили тревогу по поводу атак на журналистов на Украине

Управление верховного комиссара (УВКПЧ) ООН по правам обеспокоено ростом атак в отношении журналистов на Украине и рассчитывает, что Киев накажет виновных.

Об этом сообщает РИА «Новости».

Ранее официальный представитель Управления Верховного комиссара ООН по правам человека Равина Шамдасани завила, что мониторинговая миссия ООН по правам человека на Украине изучает «ситуацию с попыткой поджога офиса телеканала «Интер» в Киеве 9 мая и обысками, которые были проведены сотрудниками СБУ в киевском офисе РИА «Новости», и задержанием руководителя портала РИА «Новости Украина» по обвинению в госизмене».

По словам Шамдасани, мониторинговая миссия УВКПЧ ООН представит результаты оценки произошедших событий в своем квартальном отчете, который будет опубликован в конце июня.

До этого Госдума приняла заявление, в котором назвала произволом действия Киева в отношении журналистов и потребовала от украинских властей незамедлительно освободить руководителя портала РИА «Новости Украина» Кирилла Вышинского, которого задержала 15 мая в Киеве СБУ и предъявила обвинение в госизмене. Вышинский считает обвинение в свой адрес безосновательным.

В День Победы, 9 мая, в здании телеканала «Интер» в Киеве возникла задымленность из-за брошенной дымовой шашки. Это произошло после того, как на телеканале вышел праздничный концерт, в котором ведущие заявили, что от рук фашистских захватчиков в годы Великой Отечественной войны погибли 8 млн украинцев, и сегодня «нельзя позволить, чтобы улицы украинских городов называли именами фашистских преступников», а «их портреты безнаказанно носили во время факельных шествий в Киеве».