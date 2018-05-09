Националисты забросали здание телеканала «Интер» в Киеве дымовыми шашками

В здании телеканала «Интер» в Киеве возникла задымленность из-за брошенной дымовой шашки, заявил замглавы МВД Украины Сергей Яровой.

Яровой опроверг также, что в здании телеканала начался пожар, передает РИА «Новости».

Сообщается, что на место прибыли подразделения нацполиции и нацгвардии Украины, в данный момент ситуация находится под контролем.

Тем временем нацсовет Украины по вопросам телевидения и радиовещания пообещал отреагировать на заявления ведущих «Интера» ко Дню Победы.

«Мы внимательно изучим весь их эфир 9 мая, то есть не только концерт. Если эти высказывания ведущих будут распространены в эфире, то, безусловно, реакция (...) будет незамедлительной (...) Конечно, мы будем реагировать в тех рамках, которые нам дает закон», – сообщили в ведомстве агентству «Укринформ».

В нацсовете не исключили также, что «Интер» может перемонтировать концерт и не выдать в эфир реплик ведущих

Напомним, на украинском телеканале «Интер» вышел сюжет, в котором ведущие заявили, что от рук фашистских захватчиков в годы Великой Отечественной войны погибли 8 млн украинцев, и сегодня «нельзя позволить, чтобы улицы украинских городов называли именами фашистских преступников», а «их портреты безнаказанно носили во время факельных шествий в Киеве».

У нас точно в стране идет война?

Посмотрите что на Интере будет 9мая. pic.twitter.com/bMGXLvozq5 — Thirteen (@Thi1teenth) 7 мая 2018 г.

Видео с отрывками концерта, где прозвучали данные фразы ведущих, были распространены в Сети. Заявления привели к акции националистов возле офиса «Интера».