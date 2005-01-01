Украинцев возмутило заявление телеведущих «Интера» ко Дню Победы

Национальный совет по телевидению Украины и пользователи Сети раскритиковали слова ведущих праздничного концерта ко Дню Победы на украинском телеканале «Интер» за то, что те «превознесли победу советского народа».

В рамках концерта ко Дню Победы на телеканале «Интер» ведущие заявили, что от рук фашистских захватчиков в годы Великой отечественной войны погибло 8 млн украинцев и сегодня «нельзя позволить, чтобы улицы украинских городов называли именами фашистских преступников», а «их портреты безнаказанно носили во время факельных шествий в Киеве».

«И пусть нам порой кажется, что все против нас, что мы чужие в своей стране, но это не так. Это мы 9 Мая приносим цветы к Вечному огню. Это мы каждый год восстанавливаем памятники воинам, который пали в борьбе с фашизмом, мы – это наша Украина», – заявили ведущие

Эти слова вызвали возмущение украинцев, пишет «Ридус».

У нас точно в стране идет война?

Посмотрите что на Интере будет 9мая. pic.twitter.com/bMGXLvozq5 — Thirteen (@Thi1teenth) 7 мая 2018 г.

Высказывания ведущих праздничного концерта ко Дню Победы на украинском телеканале «Интер» неприемлемы и «направлены на раскол общества», заявили в Национальном совете по вопросам телевидения и радиовещания Украины, сообщает РИА «Новости».

При этом в нацсовете по ТВ также призвали представителей телеканала «взвешенно и ответственно относиться к программному наполнению, не раскалывать общество, обезопасить аудиторию от языка вражды и ненависти, говорить толерантно и с уважением ко всем сограждан – о ценности жизни и высокую стоимость мира».

Добавим, что в Киеве ежегодно 1 января националисты проводят факельное шествие в честь дня рождения лидера Организации украинских националистов (ОУН*) Степана Бандеры. В рамках декоммунизации в нескольких городах именем Бандеры названы улицы.

Степан Бандера был лидером Организации украинских националистов, одним из главных инициаторов создания Украинской повстанческой армии*, целью которой провозглашалась борьба за независимость Украины. УПА* действовала преимущественно на Западной Украине и воевала против советских войск, сотрудничая с гитлеровцами. После окончания войны она продолжала борьбу против советской власти.

Напомним, ранее депутат Рады призвал дать отпор «польским негодяям» из-за флага УПА. Позже с государственным флагом Украины у здания горсовета Борисполя подняли красно-черный флаг «Организации украинских националистов – Украинской повстанческой армии» (ОУН-УПА).