Депутат Рады призвал дать отпор «польским негодяям» из-за флага УПА

Поляки слишком часто «плевали в рожу» украинцам и делали «подлости», поэтому необходимо принять закон об использовании наряду с госсимволами Украины красно-черного флага УПА*, заявил депутат Верховной рады Юрий Тимошенко.

«Я 100% за красно-черный флаг, за священный флаг борьбы, за флаг ОУН*-УПА* и за то, чтобы дать достойный отпор тем польским негодяям, которые топтали этот флаг, издеваясь над нами и нашим достоинством», – передает его слова «Обозреватель».

Он отметил, что флаг УПА должен быть на центральных площадях каждого города Украины.

Также он заявил, что не нужно оглядываться на реакцию Польши на этот законопроект, так как поляки «столько раз плевали в рожу» и «сколько подлостей сделали», что меньше всего нужно переживать из-за их мыслей.

В конце марта в Верховную раду внесли законопроект, который предлагает вывешивать флаги ОУН-УПА на зданиях органов власти.

В феврале постоянная комиссия Киевсовета по местному самоуправлению также предложила поднимать над официальными украинскими зданиями красно-черный флаг ОУН. Более того, в Тернополе уже решили по праздникам поднимать флаг УПА.

Красно-черный флаг использовался Организацией украинских националистов, вооруженным крылом которой была созданная в 1942 году Степаном Бандерой Украинская повстанческая армия*.

Отметим, что Польша призывает власти Украины дистанцироваться от бандеровцев. Украинско-польские отношения в последнее время стали напряженными, так как Польша крайне негативно относится к ОУН – УПА. Однако Киев называет лидеров организации Степана Бандеру и Романа Шухевича национальными героями.