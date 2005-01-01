Захарова объяснила, зачем людям нужна история Самойловой

Официальный представитель МИД Мария Захарова написала эмоциональный пост, заявив, что история российской участницы конкурса «Евровидение» Юлии Самойловой была нужна людям, чтобы опомниться.

«В мире, где единственное, что осталось постыдным, это стыд, на наших глазах человек испытывает муки от осознания неудачи, а мы над ней после этого глумимся. Господи! Да за что ей все это? За что родиться красивой здоровой девочкой, а потом по ошибке врачей с детства наблюдать, как деформируется тело. Господи, ты милостив к нам, потому что нас спасаешь, ставя зеркало, в котором отражается не изъяны ее тела, но уродство наших душ», – написала в Facebook официальный представитель МИД Мария Захарова.

Она отметила, что понимает, зачем людям нужна инвалидность Самойловой:

«Чтобы опомниться, чтобы увидеть, какими мы можем стать животными, когда тот, кто слабее физически, нас не улыбнул, не порадовал очередным фортелем в тройном прыжке с прогибом. Чтобы мы осознали, как быстро забываем о своей боли, когда есть возможность насладиться чужой», – считает Захарова.

По мнению официального представителя МИД, сначала Самойлова должна была показать, что можно жить и в инвалидном кресле, что можно быть удивительно красивой вопреки физическим недугам.

«А сейчас она должна жить со всем вышеописанными, но и с ощущением вины за то, что «всех подвела»? Не много ей одной?», – спрашивает Захарова.

По ее мнению, сотни тысяч не выдержали бы и одного испытания Юли.

«Люди, очнитесь. Она же здесь ради нас с вами – чтобы, когда, не дай Бог, беда придет, сказали себе: я знаю, что можно жить дальше; вон, Самойлова поет, и мы сможем выжить, начать жизнь с чистого листа. Пишут, на жалость она давила. На жалость давят обычно здоровые. А те, кого принято называть инвалидами, только и стараются доказать миру свою нормальность», – пишет дипломат.

Захарова напомнила, что критика должна отличаться от травли:

«Каждый новый «звездный эксперт» добивает и добивает ее. Остановитесь, не мутируйте», – подытожила она.

Певица Юлия Самойлова, представлявшая Россию, не прошла в финал конкурса «Евровидение», прошедшего в минувшую субботу в Лиссабоне. Пользователи соцсетей атаковали Instagram Самойловой, обвинив в провале.

Победу в конкурсе одержала участница из Израиля Нетта с песней Toy.