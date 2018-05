Определился победитель «Евровидения–2018»

Назван победитель международного песенного конкурса «Евровидение–2018», финал которого прошел в субботу в Лиссабоне.

Победу одержала участница из Израиля Нетта с песней Toy, передает РИА «Новости».

Второе место досталось представительнице Кипра Элени Форейре, которая исполнила песню Fuego. Третью строчку занял участник из Австрии Цезарь Сэмптон с песней Nobody But You.

Российское жюри отдало максимальные 12 баллов за представляющую Молдавию группу DoReDos, которую на конкурсе также поддерживает Филипп Киркоров, передает ТАСС.

Напомним, во время выступления британской певицы SuRie на сцену выбежал неизвестный и отобрал у нее микрофон.

Певица Юлия Самойлова, представлявшая Россию, не прошла в финал.