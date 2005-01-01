У британской певицы во время выступления на «Евровидении» отобрали микрофон

Во время выступления на «Евровидении» британской певицы SuRie на сцену выбежал неизвестный и отобрал у нее микрофон.

С инцидентом разобрались в считанные секунды, передает РИА «Новости».

Зал поддержал SuRie аплодисментами.

В Лиссабоне проходит финал «Евровидения».