Самойлова объяснила причины провала на «Евровидении»

Певица Юлия Самойлова, представлявшая Россию на международном конкурсе «Евровидение», сказала, что в ее провале не было ничего политического.

«Я посмотрела [свое выступление] сейчас, потому что я специально не слушала, как я спела. Я знаю свои косяки, я вижу уйму ошибок. И это все не просто так: я не прошла», – сказала Самойлова в эфире «Первого канала», передает ТАСС.

Она отметила, что не видит оправдания тому, что не попала в финал конкурса. «Я думаю, что все справедливо. Я не вижу ничего политического, и было много сильных вокалистов, которые не прошли в финал», – сказала она.

Также она подчеркнула, что нужно оценивать исполнителей по профессиональным качествам, так как это конкурс «не семейных ценностей», а «музыкальный, вокальный».

Напомним, Самойлова в этом году не прошла в финал конкурса «Евровидение». Она назвала участие в «Евровидении» незабываемым опытом, который будет хранить в сердце, и поблагодарила свою команду. Между тем, в соцсетях началась травля Самойловой. Ее также стали критиковать и другие исполнители. Стало известно, что Алла Пугачева отговаривала ее от выступления.