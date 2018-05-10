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В деле о «крымских активах» Украина повторяет ошибку ЮКОСа

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«Нормандский формат без Путина» доказал свою беспомощность

Киев пытается продать Европе новый формат консультаций по ДонбассуФото: Николай Лазаренко/пресс-служба
президента Украины/ТАСС
Ангела Меркель и Эммануэль Макрон исполнили мечту Петра Порошенко и поговорили с ним о Донбассе без присмотра Владимира Путина. Украинский президент надеялся, что этим ему удастся «надавить на Москву», но дело идет к тому, что давить скоро начнут на самого Порошенко, который ставит перед собой абсолютно недостижимые цели. Подробности...
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Мундиаль привнесет в жизнь россиян ряд жестких ограничений

Ограничения в рамках ЧМ-2018 призваны защитить футбольных фанатов от них самих Фото: Егор Алеев/ТАСС
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Если бы не ряд нарушений, трагедия в ТРЦ «Зимняя вишня» в Кемерово могла бы быть менее масштабнойФото: Максим Киселев/РИА «Новости»
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          Звезды оценили выступление Самойловой на «Евровидении»

             11 мая 2018, 14:05
          Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС
          Текст: Виктория Федотова

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          Продюсеры, певцы и музыканты по-разному отреагировали на выступление Юлии Самойловой на конкурсе «Евровидение-2018», который проходит в Лиссабоне.

          Музыканты и блогеры комментируют выступление россиянки Юлии Самойловой, которая не прошла в финал конкурса «Евровидение».

          В частности, выступление Самойловой оценила первая участница от России на конкурсе «Евровидение-1994» Мария Кац (сценический псевдоним – Юдифь).

          «Я удивительным образом пропустила начало вчерашнего шоу. Но в конце, когда стали давать анонсы участников, мне показалось, что выступление было чистым, хорошим и сработанным на все сто. Единственное, меня резануло, что у Юлии были закрыты глаза. Когда меня готовили для участия в «Евровидении», всегда говорили, что закрытые глаза – потеря контакта со зрителем. А так все было в очень хороших рамках», – сказала певица RT.

          Владимир Пресняков-старший в интервью сайту телеканала «Звезда» заявил, что ограниченные данные влияют на исполнение, поэтому этот момент тоже важно учитывать.

          «В пении одинаково нужно относиться ко всем. Тут есть талант или нет таланта, есть умение – нет умения, есть голос – нет голоса. Тут не влияет инвалидность на эти вещи. Я слышал песню эту. Не хочется сказать, что это было плохо. Хочется сказать, что это было неважно», – отметил музыкант.

          Юлия Самойлова спела на «Евровидении-2018» на пределе своих возможностей, ее не в чем упрекнуть, но ее выступление было «не для Португалии», считает продюсер Яна Рудковская.

          «Я могу сказать как член национального жюри в этом году: я видела, как Юлия пела на генеральном прогоне. Поверьте – все, что она могла, она все сделала. Здесь нельзя никого обвинять и говорить, что какое-то предвзятое отношение. Юля не должна была ехать в Португалию, она должна была ехать на Украину – это был абсолютно правильный расчет... Если бы она поехала на Украину, она сто процентов вышла бы в финал», – сказала Рудковская РИА «Новости».

          «Она не может прыгнуть выше головы. У нее есть ограничения возможностей, у нее, к сожалению, нет такого объема легких, чтобы петь, как поет, например, Рыбак (Александр Рыбак, победитель «Евровидения-2009» – прим. ред.)», – считает Рудковская.

          По мнению композитора Владимира Матецкого, который входит в состав национального жюри этого года, Самойлова имела шанс пройти в финал «Евровидения», но это непредсказуемый и этим интересный конкурс.

          «Мне кажется, у нее был шанс пройти. Но понимать все тонкости «Евровидения» никому не дано. Жаль, что она не прошла. Мы болели и болеем за нее, но любой конкурс – это конкурс. Всегда есть кто-то, кто лучше поет, у кого лучше песня или номер. Когда ты едешь на конкурс, надо понимать, что это жесткое увеличительное стекло, в котором рассматривается человек», – сказал Матецкий.

          «Еще лет 10 назад можно было спокойно наслаждаться новыми хитами «Евровидения», и я всегда следила и ждала нового конкурса! Что вообще происходит с музыкой?!», – написала участница шоу «Голос» Анна Рид на своей странице в Instagram.

          Актер Никита Джигурда заявил, что Самойлова переволновалась:

          «Это ошибка – посылать на конкурс девчонку, которая не имеет опыта. У нее за плечами нет профессиональных навыков, которые помогают в стрессовой ситуации. Понятно, что она переволновалась. На мой взгляд, в этой ситуации, как пишут в Сети, нужно было посылать на «Евровидение» Ольгу Бузову, у которой миллионы поклонников. Был бы другой результат. Я читал множество отрицательных отзывов в интернете. Это неправильно. Девочка сделала все, что могла. Но результат, увы, был известен заранее», – цитирует его слова издание «Столица С».

          Блогеры выступили в поддержку певицы:

          «Каждый день жизни Юлии Самойловой – сам по себе поступок, и любое место в любом конкурсе песни и пляски мало что могло бы добавить к этому. <...> Уж если о чем жалеть сегодня культуре России, так точно не о низком месте нашего артиста на этом гей-капустнике. А если вы действительно так остро переживаете за Юлию, попробуйте лучше придумать, что ей делать дальше после пятнадцати минут славы прошлого года и пяти минут фиаско года этого. Если, конечно, этой сильной девушке нужна ваша помощь», – пишут авторы telegram-канала 338.

          «Юля, не расстраивайся! Без поражений нет побед», – считают авторы российской страницы «Евровидения» в Instagram.

          Напомним, ранее выступление Самойловой прокомментировали продюсеры Филипп Киркоров, Иосиф Пригожин.

          Юрий Аксюта заявил, что Самойлова сделала на «Евровидении» все, что было в ее силах.

          «Поскольку я достаточно хорошо знаю конкурс «Евровидение», поскольку занимаюсь им практически 18 лет, то могу сказать, что это большая рулетка. Кому повезет, кто крутит эту рулетку – я не знаю. Мы не знаем, кто будет победителем», – сказал Аксюта.

          Певица Юлия Самойлова назвала участие в «Евровидении» незабываемым опытом, который она будет хранить в сердце, и поблагодарила свою команду.


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